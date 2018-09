„Hochwasser“ von Günther Frühmorgen: 3. Teil um Chefermittler Meiller erscheint

Wer’s bairisch mag und die Musik der 1970er liebt, wird Spaß mit Günther Frühmorgens Roman „Hochwasser“ haben. Der Ambacher Autor hat den dritten Teil nun veröffentlicht.

Ambach – Wer’s bairisch mag und die Musik der 1970er liebt, wird Spaß daran haben, mit Günther Frühmorgens Roman „Hochwasser“ in die Welt von Chef-Ermittler Mike Meiller abzutauchen. Der saust im dritten „bayrischen Kriminalroman der anderen Art“ des Ambacher Autors wieder im Polizeikäfer durch die Gegend – von Moosburg über den Tegernsee bis nach Österreich. Mit „seiner“ Hanni Bomhard, die inzwischen als Schlager-Sängerin im roten Karmann Ghia unterwegs ist, gibt es turbulente Verwicklungen und natürlich trifft der Leser auch wieder Franz Josef Strauß (damals 59) sowie in bester Hitchcock-Manier als Cameo-Erscheinung Günther Frühmorgen als er selbst (damals 22).

„Katzendraller“ wurde benannt nach einem Wasserstrudel in der Isar und „Spionin Escora“ birgt einen Hinweis auf die Spioninnen-Praxis, Minikameras in einem Escora-Büstenhalter zu verstecken. Da klingt „Hochwasser“ rein sprachlich etwas einfach. „William Faulkners Mississippi-Hochwasser in Wild Palms hat mich herausgefordert. Ich wollte schauen, ob ich so was für die Isar und den Inn hinkriege“, erklärt der 66-Jährige.

Als Bub habe er selbst tapfer bei Hochwassern an der Isar in alten blechernen Badewannen und kleinen Schlauchbooten gekämpft. Details seien ihm deshalb enorm wichtig. „Wer weiß schon, dass ein Hochwasser raschelt wegen dem Sand, der über rollende Steine reibt?“ Ein echtes Hochwasser mit Strudeln, Rückwassern und Gegenströmungen habe eine ungeheure Kraft – genau wie im übertragenen Sinne das Leben und die Zeit.

Im dritten Teil der Krimi-Reihe meint „der junge Schreiner Berti in Hochwasser, er hätte seinen Plan als Auftragskiller“ sagt Frühmorgen über den Inhalt. Dann ecke er an, strudle, komme in eine Gegenströmung, werde gewaschen, geläutert – auch weil eine Frau sein Herz dazu berührt. Über „Tide“, ein altes Wort für Flut, spannt der ehemalige Deutschlehrer den Bogen zum Begriff „Zeit“. Denn aus dem indogermanischen „tidan“, was so viel heißt wie „geschehen“, woraus „Zeit“ wurde. „Auch unsere Lebenszeit hat Spannen, Gezeiten, Hochwasser, rückläufige Strömungen und Strudel“, sagt der Hobby-Olivenbauer, der teilweise auf einer griechischen Insel und auch am Tegernsee lebt.

Franz Josef Strauß spielt im Roman eine nicht unerhebliche Rolle. „Strauß war einer der Urväter der Europäischen Union, er propagierte als einer der ersten leidenschaftlich die europäische Idee,“ so Frühmorgen. Als Student habe er 1972 als Postbote in der Holledau gearbeitet und allerhand mitbekommen vom Unmut der Hopfenbauern, die in einer grenzenlosen EU um ihre wirtschaftliche Existenz fürchteten. „Tatsächlich ertönten an manchen Stammtischen Attentats-Ideen und Strauß bekam auch Morddrohungen.“ Frühmorgen habe sich bemüht, ihn authentisch zu zeichnen.

Seine Romanfiguren spiegeln die Wirklichkeit von damals, zum Teil kaleidoskopieren sie diese auch. „Irgendwie sind meine Romane Milieustudien als Road-Movies“, sagt der Erfolgs-Autor. Das Schreiben der Dialoge im Dialekt – diesmal auch auf Österreichisch und im besten Ruhrpott-Slang – sei nicht immer einfach gewesen. „Zusammen mit meiner Lektorin, Heidi Stetter, bemühe ich mich um eine konsequent richtige Schreibweise des bairischen Dialekts.“ Diphthonge und Apostrophierungen seien eine kleine Herausforderung gewesen. Aber: „Verhochdeutscht sind bairische Dialoge nur peinlich und lahm“, findet Frühmorgen. „Dialekt ist die direkte Verbindung von Herz, Himmel und Erde, und Romanfiguren fangen erst damit an zu leben, wenn sie reden und denken – wie wir auch.“

„Hochwasser“ ist, so Frühmorgen, nach „Katzendraller“ und der „Spionin Escora“ der Abschluss der neo-pikaresken Trilogie. Hoffnung auf eine Fortsetzung gibt es trotzdem: „Ich werde sicher bald wieder auf irgendein authentisches, spannendes Thema stoßen.“ Derweil sei er bezüglich „Katzendraller“ im Gespräch mit einer Film-Produktions-Firma und arbeite an einer Drehbuchfassung. ina

Info

Frühmorgens Roman „Hochwasser“ hat 210 Seiten, ist als sogenannte Klappenbroschur im Eigenverlag erschienen, ISBN 978-3-00-060318-1, und kostet 13,90 Euro.