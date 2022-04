Kein Netz für einen Notruf: Aufkirchner attackiert Gegner von Sendemasten

Von: Volker Ufertinger

Großes Glück gehabt: Als am Mittwoch in Ambach ein Traktor umkippte, verletzten sich die zwei Insassen nur leicht. © Feuerwehr Holzhausen

Weil es in Ambach kein Netz gibt, war am Mittwoch kein Notruf möglich. Den Mann, der als Erster zu dem Unfall kam, regt das auf. Er attackiert die Gegner von Sendemasten.

Münsing – Das hätte ganz anders ausgehen können: Am Mittwochnachmittag ist an der Seeuferstraße in Ambach ein Traktor umgefallen. Der Fahrer (74) und ein dreijähriges Kind (3) verletzten sich nur leicht. Nach den Ermittlungen der Polizei war der Senior aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 6000 Euro, die Straße war für 45 Minuten gesperrt.

Das klingt zunächst nach einer normalen Polizeimeldung. Allerdings gestalteten sich die Begleitumstände relativ dramatisch. Als Erster am Unfallort war nämlich Albert Baumgartner (55) aus Aufkirchen, der mit dem Bus 30 Kinder von der Münsinger Grundschule nach Hause fuhr. „Auf den ersten Blick weiß man natürlich nicht, was los ist“, sagte er. Er versuchte 20 Minuten lang, den Notruf zu aktivieren – vergeblich. Es gab schlicht kein Netz. Er setzte die Fahrt fort, erst kurz vor Degerndorf loggte sein Handy sich ein.

Für Baumgartner zeigt der Fall eindeutig: „Mobilfunk kann Leben retten.“ Er fragt sich: „Was wäre gewesen, wenn ein eine Person unter dem Traktor gelegen hätte?“ Daher findet er es unverantwortlich, wenn sich Bürger - vor allem solche, die meist ihr Handy eifrig benutzen - gegen die Aufstellung von Sendemasten wehren. „Das grenzt für mich an unterlassene Hilfeleistung.“ Er appelliert an die Gemeinde Münsing, die Versorgung der Ortsteile unverzüglich voranzubringen.

Bürgermeister Michael Grasl sind die Funklöcher in Holzhausen, Degerndorf und Ambach bekannt. Er sagt: „An der Gemeinde liegt es nicht, dass es solche Widerstände gibt. Im Gegenteil, wir bemühen uns seit Jahren nachweislich um Lösungen.“ Er bedauert, dass vielen Bürgern das Vertrauen fehlt, dass die Kommune die notwendige Versorgung bei maximaler Vermeidung gesundheitlicher Belastung anstrebt. „Wir haben uns als Kommunen das emotionale Thema Mobilfunk nicht ausgesucht. Es wurde uns übergestülpt.“

