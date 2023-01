Mercedes-Fahrer löst Kettenreaktion aus

Von Peter Borchers schließen

Drei Leichtverletzte und mehr als 30.000 Euro Sachschaden: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag auf der A95 ereignete.

Münsing - Drei Leichtverletzte forderte am Montagvormittag ein Verkehrsunfall auf der A95 bei Münsing. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Verkehrspolizei (VPI) Weilheim bei insgesamt etwas über 32 000 Euro. Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem Mercedes CLS 350 auf der Autobahn in Richtung München.

Kollision wegen eines Eisbrockens - drei Verletzte bei Unfall auf A95

Als er etwa vier Kilometer vor der Anschlussstelle Wolfratshausen mit etwa 150 Kilometern in der Stunde auf der linken Spur unterwegs war, musste er wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Eisbrockens plötzlich stark abbremsen. Der Wagen geriet bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern, kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit einem nachfolgenden Toyota Corolla, den 64-Jähriger aus dem Kreis Unterallgäu steuerte. Der 64-Jährige verlor ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen die rechte Schutzplanke. Beide Fahrer sowie der 68-jährige Beifahrer aus dem Bereich Weilheim im Toyota erlitten leichte Blessuren. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Feuerwehr Beuerberg mit zahlreichen Kräften im Einsatz

Am Mercedes entstand laut VPI ein Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro, am Toyota in Höhe von 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Reparatur der Leitplanken durfte gut 7000 Euro kosten. Während der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn München zunächst für etwa zehn Minuten gesperrt. Nach weiteren 30 Minuten, in denen linke Fahrspur gesperrt war, konnte die VPI den Verkehr komplett freigeben. Neben der Polizei war die Feuerwehr Beuerberg mit zahlreichen Kräften im Einsatz, dazu die Autobahnmeisterei Starnberg mit einem Fahrzeug. (peb)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.