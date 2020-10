Christian Tramitz, ein begnadeter Komiker

Ammerland übt auf Künstler von je her eine große Faszination aus. Es ist auch der Wohnort von Christian Tramitz, berühmt geworden als „Ranger“ im Schuh des Manitu .

Münsing – Es vergeht kein Mittwoch, an dem nicht Millionen Menschen Christian Tramitz sehen – nämlich als Polizist Franz Hubert in der bundesweit beliebten ARD-Vorabendserie „Hubert ohne Staller“. Als Chaos-Cop aus Wolfratshausen löst er einen Fall nach dem nächsten, wobei seine eigenen Ermittlungen selten hilfreich sind. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben, denn: Eine zehnte Staffel mit 16 neuen Folgen wird angeblich seit Juli 2020 bis voraussichtlich Februar 2021 gedreht. Wo genau Christian Tramitz in Ammerland wohnt, ist ein gut gehütetes Geheimnis.

Tramitz stammt aus der berühmten Hörbiger-Dynastie, die so viele Schauspieler hervorgebracht hat. Er ist der Sohn des Filmproduzenten Rudolf Tramitz und seiner Ehefrau Monica. Diese war eine Tochter von Paul Hörbiger, der zusammen mit Hans Moser dem großen Film- und Fernsehpublikum als sympathischer, gemütlicher Wiener ein Begriff war („Hallo Dienstmann“).

Christian Tramitz wurde 1955 geboren. Laut Internet-Lexikon Wikipedia legte er 1975 in München-Pasing das Abitur ab. Anschließend studierte er Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft. Seit den 1980er- Jahren ist er intensiv als als Synchronsprecher tätig, etwa für die Serien „Eine schrecklich nette Familie“ und „Alf“ sowie den Kinofilm „Findet Nemo“.

Erste Medienerfahrung sammelte Tramitz als Teil von „Langemann und die Morgencrew“ bei Radio Gong. Ab 1997 war er zusammen mit Michael „Bully“ Herbig und Rick Kavanian festes Mitglied der Bullyparade auf dem TV-Sender Pro Sieben. Einer der größten Erfolge basiert auf einem Sketch der Bullyparade: der Kinofilm „Der Schuh des Manitu“ aus dem Jahr 2001.

In der Westernkomödie, die Karl-May-Verfilmungen parodiert, spielt Tramitz den „Ranger“. Mit 11,7 Millionen Besuchern und 65 Millionen Euro Umsatz an den Kinokassen war der „Schuh des Manitu“ einer der erfolgreichsten deutschen Filme nach dem Zweiten Weltkrieg. Kürzlich ist das von Tramitz eingesprochene Hörbuch „Wie ich den Sex erfand“ von Romanautor Peter Probst erschienen.

Privat ist Christian Tramitz seit 2004 mit seiner zweiten Ehefrau verheiratet und hat mit ihr eine Tochter und einen Sohn. Aus seiner ersten Ehe mit Christiane Tramitz stammen Zwillinge.