Die Ruhe vor dem Sturm: DLRG bereitet sich auf die Badesaison vor

Die Lebensretter der DLRG Wolfratshausen-Schäftlarn rüsten sich für die Badesaison am Starnberger See.

Münsing –Die Ortsgruppe Schäftlarn-Wolfratshausen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bereitet sich für die kommende Badesaison vor. Eines der ersten sonnigen Wochenenden nutzten die ehrenamtlichen Lebensretter kürzlich, um die Wachmannschaft in die verschiedenen Tätigkeiten an der Wasserrettungs-Station in St. Heinrich einzuweisen. „Eine bunte Mischung an Themen stand auf der Tagesordnung – medizinische, technische und organisatorische“, berichtet Ortsverbands-Vize Mathias Feichtbauer. Die jährliche Schulung der Automatisierten Externen Defibrillation sei durchgeführt worden, ebenso die Blaulicht- und die Funkunterweisung.

Auch einige Neuerungen sprachen die Ausbilder an. Beispielsweise gibt es ein neues Portal zur Organisation des ehrenamtlichen Wasserrettungsdienstes. Die Station solle an Feiertagen und Wochenenden immer mit qualifizierten Helfern besetzt sein, heißt es in einer Pressemitteilung. „Im Ernstfall soll jeder wissen, wo er hinlangen muss“, sagt Feichtbauer: So sei man die Ausstattung der Fahrzeuge durchgegangen und habe einige Materialien im Detail erklärt beziehungsweise getestet, zum Beispiel das Stromaggregat. Auch die Handhabung des medizinischen Equipments im Sanitätsrucksack haben die Helfer geprobt, „damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt“.

Im Mai beginnt der Dienst der DLRG am Starnberger See. Viel Zeit bleibt nicht mehr. „In den nächsten drei Wochen muss noch das generalüberholte Motorrettungsboot komplettiert und die Folierung angebracht werden“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende. Die Station selbst müsste noch gereinigt und einige Dinge repariert werden.

