Münsinger Grundschule dokumentiert Unterricht daheim

Ein besonderer Fotowettbewerb findet derzeit in Münsing statt: Die Rektorin der Grundschule hat ihre Schüler dazu aufgerufen, Bilder vom Lernen daheim zu knipsen.

Münsing – Wie sieht „Lernen zu Hause 2.0“ in Corona-Zeiten aus? Das wollte Angret Pauli, Rektorin der Münsinger Grundschule, von ihren Schülern wissen, die derzeit per „Homeschooling“ mit Unterrichtsstoff versorgt werden, bis die Schulen in Bayern wieder öffnen. „Wir haben die Kinder aufgefordert, ihr Lernen daheim fotografisch zu dokumentieren“, berichtet Pauli in einer Pressemitteilung. Bei dem Fotowettbewerb sollten Fantasie und Kreativität im Vordergrund stehen.

Corona: „Lernen zu Hause 2.0“

Angret Pauli weiß, dass die neue Form des Unterrichts den Schülern und auch den Eltern einiges abverlangt. Es bedeute, sich die Zeit für die Lerneinheiten einzuteilen und diszipliniert an den Aufgaben zu arbeiten. „Viele Eltern leisten Unglaubliches und beweisen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Geduld“, schreibt die Schulleiterin.

Doch die Münsinger Mütter und Väter würden ihr gegenüber auch positive Nebeneffekte der Corona-Krise äußern, wie mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, viel spazieren gehen zu können oder gemeinsam Rad zu fahren. „Nach der ersten, etwas chaotischen Woche haben die Familien einen Lern- und Freizeitrhythmus gefunden, mit dem sie gut zurechtkommen.“

Homeschooling: Münsinger Rektorin lobt Eltern

Die Idee des Fotowettbewerbs sei mit Begeisterung umgesetzt worden. Die Schüler hätten jede Menge lustiger Lernszenen eingesendet – von Schreibübungen in der Hängematte, dem Pauken zusammen mit dem Haustier oder im Freien. Ein Junge habe das berühmte Gemälde „Der arme Poet“ von Carl Spitzweg, der im Bett liest, nachgestellt. Die Schule veröffentlicht wöchentlich das kreativste Foto auf der Startseite der Grundschul-Homepage. Die Auswahl wird von einer Lehrerjury getroffen. Außerdem sind alle eingesendeten Bilder an den Fenstern der Schule im Eingangsbereich zu bewundern.

„Es ist wichtig, auch in schwierigen Zeiten den Humor nicht zu verlieren und mal die positiven Dinge ins rechte Licht zu rücken“, betont Rektorin Pauli. Außerdem fördere der Wettbewerb den Austausch mit der Schule, was momentan besonders wichtig sei. Alle Kinder erhielten für ihre Einsendungen eine persönliche Rückmeldung, damit sie sich wahrgenommen und gewürdigt fühlten.

Weiteres Projekt der Grundschule: „Klagemauer“

Ein weiteres Projekt an der Grundschule, das gerade zur Bewältigung psychischer Belastungen anlaufe, sei die „Klagemauer“, die die evangelische Religionslehrerin Anette Miklik ins Leben gerufen hat, schreibt Angret Pauli. Hier bekämen die Schüler die Möglichkeit, ihre Klagen, Ängste, aber auch Freude und Lob in ihrer besonderen Situation auszudrücken.

Sie könnten ihre Gedanken auf Zetteln festhalten und diese in bunt bemalte Klopapierrollen stecken. Je nachdem, ob es sich um positive oder negative Gefühle handle, würden die Rollen in dunklen beziehungsweise hellen Farben bemalt. Sobald die Kinder die Schule wieder besuchen dürften, sollten sie ihre gesammelten Rollen mitbringen und im Eingangsbereich zu einer „Klagemauer“ aufbauen, die als Symbol für die hinter ihnen liegende Zeit eine Weile stehen bleiben werde.

