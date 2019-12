Musikkapelle Münsing begeistert – Premiere von Johanna Bolzmacher und Magdalena Geigl

Mit zwei äußerst abwechslungsreichen Konzerten ließ die Musikkapelle Münsing (MKM) nicht nur die Weihnachtsfeiertage ausklingen, sondern auch die 2010er-Jahre.

Münsing – Flötistin Anna Batke blickte in ihrer Rolle als Moderatorin auf die vergangene Dekade zurück – auf Kurioses wie Pokémon jagende Menschen in den Straßen, auf Weitreichendes wie die Staatsschuldenkrise im Euroraum, auf Beunruhigendes wie den erstarkten Rechtsextremismus, auf Ermutigendes wie die Klimaschutzbewegung und nicht zuletzt auf genau zehn Jahre Frauen in der Musikkapelle Münsing.

+ Volles Haus: Beide Weihnachtskonzerte der Musikkapelle Münsing waren – wie in den Vorjahren – wieder sehr gut besucht. © Hans Lippert So schwungvoll wie die jungen Anhänger von Klimaaktivistin Greta Thunberg für ihre Ziele eintreten, möchten die 42 Musikantinnen und Musikanten der preisgekrönten MKM in die 20er des Jahrtausends starten (auch wenn die Dekade genau genommen erst 2021 beginnt). Die „Alvamar Overture“ von James Barnes repräsentierte diesen Elan ebenso wie der noch junge Konzertmarsch „Euphoria“, 2016 von Martin Scharnagel geschrieben. In Kurt Gäbles romantischem Walzer „Fast Himmelblau“ mischt sich in den strahlenden Optimismus allerdings ein Hauch Melancholie, was das Stück aber umso bezaubernder macht.

Zu jedem Konzert der Münsinger gehört eine Auswahl beliebter Filmmusik-Klassiker. Diesmal begeisterte die Kapelle in der vollen Turnhalle unter anderem mit der Titelmusik aus „My Fair Lady“ und „Cindarella“. Die moderne Literatur beherrscht das Ensemble unter der Leitung von Michael Kavelar ebenso wie die bayerische und böhmische Blasmusik mit ihren Landlern und Polkas. Die Holz- und Blechbläser zeigten die ganze Vielzahl der Tonfarben, die Schlagzeuger gaben den Takt vor.

Ihren ersten Auftritt meisterten an den beiden Abenden Johanna Bolzmacher an der Trompete und Magdalena Geigl am Flügelhorn. Um den Nachwuchs braucht man sich bei der MKM laut ihrem Vorsitzenden Michael Huber ohnehin keine Sorgen zu machen. Huber ist stolz auf die Jugendlichen, die heuer das Bronze- und das Silberabzeichen vom Musikbund von Ober- und Niederbayern erworben haben.

Das anspruchsvollste Werk der Konzerte war „Last Call“ von Otto M. Schwarz. Nach einer fanfarenähnlichen Einleitung folgte der erste Chorus, in dem die eingängige Melodie vorgestellt und im weiteren Verlauf mehr und mehr umspielt wurde – immer unterlegt von einem funkigen Rhythmus. Die einzelnen Instrumentengruppen standen dabei während ihrer Solo-Aufritte auf. „Alle hatten anfangs so großen Respekt vor dem Stück, dass sie besonders fleißig übten, sodass am Ende alles klappte“, erzählte Kavelar mit einem Lächeln.

Der langjährige Dirigent selber überraschte mit einer Gesangseinlage. In perfektem Österreichisch gab er den Austropop-Hit „Großvater“ von STS zum Besten. Die Musikkapelle begleitete ihn mit der neuen, symphonischen Version aus der Feder von Gert Steinbäcker.

Lesen Sie auch: Münsing: Warum die Gemeinde Angestellten künftig mehr zahlen will

Zum Schluss gab’s ein Medley bekannter Weihnachtslieder. Auch wenn die Radiosender sie in den vergangenen Wochen rauf und runter gespielt haben, klangen „All I Want For Christmas“, „Driving Home For Christmas“ und Co. von der MKM interpretiert immer noch schön.

Tanja Lühr

Auch interessant:

„Qualitativ hochwertige Architektur“: Bebauung am Pallaufhof mit Preis ausgezeichnet

Neues Album „Blankets“: Die Ballon-Piloten suchen Unterstützer