Holzhausener Straße in Münsing: Nur für die Anlieger ist eine Durchfahrt möglich. Grafik: sh

Baustelle

Von Sabine Schörner schließen

Der Ausbau der St 2065 von Münsing nach Holzhausen gestaltet sich schwierig. Die Straßensperrung dauert länger - eine Umfahrung führt über Eurasburg.

Münsing – Die Bauarbeiten an der Staatsstraße 2065 zwischen Münsing und Holzhausen werden sich länger hinziehen als erwartet. Nach Mitteilung des Staatlichen Bauamts Weilheim „ist inzwischen schon absehbar, dass die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme mit Freigabe der Straße bis Holzhausen voraussichtlich erst bis November 2022 möglich sein wird“. Als Grund werden die äußerst schlechten Bodenverhältnisse und die daraus resultierenden umfangreichen Erdarbeiten genannt.

Münsing nach Holzhausen: Straße bis in den November gesperrt

Im August 2021 hatten die Bauarbeiten begonnen. Vergangenes Jahr wurden zunächst die Entwässerung erneuert und vorbereitende Erdarbeiten durchgeführt. Nach dem Ende der Winterpause liefen die Arbeiten am 21. März wieder an – verbunden mit der erneuten Vollsperrung südlich des Hartlwegs. Im Auftrag der Gemeinde Münsing wurden im Frühjahr der Gehweg erneuert und eine neue Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Münsing verlegt. Seitdem wird der Ausbau der Straße fortgesetzt und erreicht den südlichen Bereich von Münsing.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Ausbau der Staatsstraße in Münsing - Termine können sich nochmals verschieben

Seit Montag und noch bis zum 15. Juli sind laut Mitteilung grundlegende Arbeiten im Bereich Hauserweg bis Hartlweg nötig. „Der Bereich südlich Münsing wird hierzu voll gesperrt“, schreibt das Staatliche Bauamt. „Der Sportplatz und die Pizzeria bleiben erreichbar.“ Gäste und Anwohner dürfen die Strecke – abhängig vom Bauzustand – vorsichtig passieren, müssen jedoch mit Wartezeiten rechnen. Der Durchfahrtsverkehr wird unverändert über Eurasburg und Beuerberg umgeleitet, die Strecke ist ausgeschildert. Ab Mitte August, so teilt die Behörde weiter mit, wird der Bereich zwischen Hauserweg und Hartlweg mit einer ersten Asphaltlage, der sogenannten Tragschicht, befestigt. Anschließend erfolgt der Bau einer neuen Deckschicht bis zur Einmündung Haupt- beziehungsweise Weipertshauser Straße. „Die Termine können sich witterungsbedingt kurzfristig verschieben.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)