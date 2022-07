Ehemaliges Gasthaus Limm: Neubaupläne stoßen auf breite Zustimmung

Seit 2019 ist das Gasthaus Limm in Münsing-Ost geschlossen. Das Gebäude soll demnächst abgerissen werden. © Hermsdorf-Hiss / Archiv

Die überarbeiteten Pläne für das ehemalige Gasthaus Limm haben es dem Münsinger Gemeinderat angetan. Die Rede war von einer „Chance für Münsing“.

Münsing – Selten einmal gab es im Gemeinderat so viel Zustimmung für ein großes Bauprojekt im Münsinger Ortskern. Wie berichtet wollen die Eigentümer des ehemaligen Gasthauses Limm ihre Gebäude an der Hauptstraße abreißen und an der Stelle zwei neue Wohn- und Geschäftshäuser errichten lassen. Erste Entwürfe wurden dem Gremium bereits vorgestellt. Jetzt haben die Bauherren zusammen mit dem Ickinger Architekten Andreas Schmauser auf Wunsch der Räte nachgebessert.

Von 20 wurde auf 17 Wohnungen reduziert

Das Vorhaben wurde von 20 auf 17 Wohnungen verkleinert. Somit reduziert sich auch die Anzahl der Stellplätze. Sechs sollen oberirdisch entstehen, 26 in der Tiefgarage mit Zufahrt über die Bachstraße, davon zwei für Menschen mit Behinderung. Außerdem ist Platz für zwei Lastenfahrräder eingeplant. Alle Wohneinheiten werden barrierefrei sein, vom Ein-Zimmer-Apartment bis zu den Vier-Zimmer-Wohnungen. Geheizt werden soll mit Pellets. Eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage auf dem Satteldach tragen darüber hinaus zur Ökologie bei. Die Fassade zur Hauptstraße hin ist ruhig gestaltet, ohne Balkone.

In den Erdgeschoss-Laden zu dem kleinen Vorplatz hin soll nach dem Willen des Gemeinderats „etwas Belebendes“ wie ein Café oder ein attraktives Geschäft einziehen. Hierfür gibt es laut Andreas Schmauser noch keine Pläne. Mit einem Getränkemarkt rechnet er wegen der ungünstigen Lage direkt in der Kurve jedoch „eher nicht“.

Der Gehweg soll im Neubaubereich verbreitert werden. Somit erfüllt das Planungskonzept alle Vorgaben der Gemeinde. Helge Strauß (CSU) sagte, die überarbeitete Fassung gehe „tatsächlich in unsere Richtung“. Regina Reitenhardt (Wählergruppe Münsing) lobte die „traditionelle Bauweise“ und die Reduzierung der Wohnungen. Ursula Scriba (Bürgerliste) sprach von einer Chance für Münsing-Ost. Sie hoffe auf die Ansiedlung von Gastronomie und eine „tolle Atmosphäre“ auf dem Platz gegenüber dem Maibaum.

