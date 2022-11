Musikkapelle Holzhausen liefert Hochgenuss in familiärer Atmosphäre

Endlich wieder vor großem Publikum: Zwei Herbstkonzerte gab die Musikkapelle Holzhausen am Wochenende. © Matthias Wupper

Die Musikkapelle Holzhausen hat zum Herbstkonzert geladen. Dabei überraschte sie mit Neuzugängen und sorgte für einen rundum gelungenen Abend.

Münsing – Das Durchschnittsalter der Musikkapelle Holzhausen liegt bei 31,7 Jahren. Schriftführer Johannes Reiser weiß das so genau, weil er es für jede Jahresversammlung ausrechnet. Offenbar ist die Vorstandschaft stolz darauf – zu Recht, angesichts vieler anderer Blaskapellen, denen es an jungem Nachwuchs mangelt. Und weil man um die 30 meist Kinder oder Nichten und Neffen hat, wimmelte es bei den diesjährigen beiden Herbstkonzerten am Freitag- und Samstagabend in der Schulturnhalle von kleinen Mädchen und Buben im Festtagsgewand. Manche hatten ihre Malsachen mitgebracht, andere tobten sich in der Pause auf dem mit Teppich ausgelegten Hallenboden aus. Man kam sich vor wie bei einer Familienfeier in einem riesigen Wohnzimmer, zu der die Gastgeber auch Nachbarn und Freunde von auswärts eingeladen hatten.

Münsing: Neuzugänge bei Herbstkonzert der Musikkapelle Holzhausen

Bei den Konzerten der Musikkapelle Holzhausen (MKH) geht es an Tischen mit Bewirtung traditionell etwas gemütlicher zu als bei den Weihnachtsaufführungen der Musikkapelle Münsing mit Bestuhlung. Das sagt aber keineswegs etwas über die Qualität der Darbietungen aus. Ganz im Gegenteil: Nach drei Jahren Corona-Zwangspause war den 43 Musikantinnen und Musikanten eine unbändige Spielfreude anzumerken.

Neuzugang: Schlagzeuger Marius Hammerschmied mit Dirigentin Elisabeth Hinterholzer. © Matthias Wupper

Intensiv, teilweise ganze Samstage lang, hatten sie sich mit ihrem Vorsitzenden Johannes Ramerth und ihrer Dirigentin Elisabeth Hinterholzer (25) auf die Auftritte vorbereitet. Lohn der Mühe war ein abwechslungsreiches Programm, das das Publikum bis zum letzten Stück genoss. Es startete klassisch mit einer Ouvertüre aus Johann Strauß’ Operette „Eine Nacht in Venedig“ mit einem beschwingten Walzer im Mittelteil. Im Anschluss wechselten sich Filmmusik, Polkas und zackige Märsche ab.

Schreibmaschine hat musikalischen Einsatz

Einer der Höhepunkte war Leroy Andersons „The Typewriter“. Der Komponist baut gerne mal Schlittenglöckchen, Pferdewiehern oder Katzenmiauen ein. Diesmal war es Schreibmaschinengeklapper. Schlagzeuger Marius Hammerschmied tippte auf einem alten, mechanischen Gerät perfekt im Takt, inklusive Pling-Geräusch am Ende jeder Zeile. Ja, der Geretsrieder hat zur MKH gewechselt! Und nicht nur er – Bruder Simon bläst jetzt dort die Posaune, Vater Roland das Tenorhorn. „Ich wollte einfach mal wieder als ganz normaler Musiker in einer Kapelle mitwirken“, sagt Roland Hammerschmied, bekannt als Leiter der Gartenberger Bunkerblasmusik, des Vokalensembles Mixed Voices und anderer Formationen.

Für die Holzhauser stellten die drei erfahrenen Neuzugänge natürlich eine Bereicherung dar, findet Johannes Reiser. Als sie Ende 2020, mitten in der Pandemie, einen Mitgliedsantrag ausgefüllt hätten, sei das eine „echte Überraschung“ gewesen. Zum ersten Mal dabei waren heuer zudem Maria Geiger, Victoria Nandico, Markus Holzer und der erst zwölfjährige Trommler Tobias Ertl. Christina Ertl fehlte krankheitsbedingt.

Dirigentin gerührt: „Ihr seid’s das beste Publikum“

Noch eine Premiere erlebten die Zuhörer in der ausverkauften Halle nach der Pause. Der Habacher Jungkomponist Markus Radiske hat seinem neugeborenen Sohn Quirin erst vor Kurzem ein Lied gewidmet. Der 38-Jährige saß in der ersten Reihe und schien sehr zufrieden, wie gefühlvoll seine Musikantenkollegen vom Starnberger See den Walzer in Szene setzten.

Elisabeth Hinterholzer führte sie an dem Abend sicher auch durch schwierige Passagen. Die Einsätze der verschiedenen Register oder Soloinstrumentalisten saßen perfekt. Harmonisch und fließend wirkte das Zusammenspiel des gesamten Orchesters. Die Zuhörer würdigten das immer wieder mit lang anhaltendem Applaus und „Bravo“-Rufen. Besonders das James-Last-Medley mit seinen eingängigen Melodien, die einfach gute Laune machten, wurde begeistert aufgenommen. „Ihr seid’s das beste Publikum“, meinte Hinterholzer zwischendurch gerührt.

Durch den Abend führte gewohnt charmant Katharina Nell, unterstützt von Magdalena Feindeis und Anna Hinterholzer. Nell fand bei den verbindenden Worten die richtige Mischung aus Heiterem und Nachdenklichem angesichts der aktuellen Kriege und Krisen.

Von den drei Zugaben war die letzte sogar gesungen. Das „Dankeschön, es war so wunderschön“ kam aus tiefstem Herzen. Genau dieses Gefühl, nämlich einem wunderschönen Konzerterlebnis beigewohnt zu haben, nahm man als Zuhörer mit nach Hause.

Tanja Lühr

