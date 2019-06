Das Rumpel Pumpel Theater gastiert in Ammerland

Wer am Freitagabend noch nix vorhat: Das Rumpel Pumpel Theater führt ab 20 Uhr ein ziemlich anarchistisches Stück beim Sailer am See auf - kostenlos.

Münsing - Knall, Puff und Peng wird es am Freitag, 21. Juni, ab 20 Uhr beim Sailer am See in Ammerland machen: Es findet die öffentliche und kostenlose Generalprobe des Stücks „Loli Jackson auf der Suche nach dem Sinn von allem“ statt. Die ziemlich abenteuerliche Kriminalgeschichte bringt das Rumpel Pumpel Theater um Pirmin Sedlmeir (li.) auf die Bühne, der selbst in Ammerland aufgewachsen ist und aus einer Künstlerfamilie stammt. Er ist der Neffe von Christian Tramitz. Das Rumpel Pumpel Theater – ein umgebauter Anhänger aus dem Jahr 1968 – hat bereits in Bochum Riesenerfolge gefeiert. Sollte jemand das wilde, anarchische Stück um eine Affenagentin verpassen: Am 20. Juli (Brimbamborium Open Air Eurasburg) und am 18. August (Schlossgut Oberambach) kehrt der bunte Theaterwagen in den Landkreis zurück.