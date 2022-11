Bahn frei: Sanierungsarbeiten bei Münsing größtenteils beendet

Seit Freitag für den Verkehr frei: Die sanierte Staatsstraße zwischen Münsing und Holzhausen. © sh

Die Sanierungsarbeiten an der St 2065 zwischen Münsing und Holzhausen sind größtenteils beendet. Der Verkehr kann seit Freitag wieder rollen.

Münsing – Gute Nachricht für alle Autofahrer: Seit Freitag ist die Staatsstraße 2065 zwischen Münsing und Holzhausen wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Staatliche Bauamt in Weilheim auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bürgermeister Michael Grasl, der vergangene Woche bei der Abnahme der Straße dabei war, freut sich: „Es fehlen nur noch die Markierung und ein paar andere Kleinigkeiten, dann kann der Verkehr wieder rollen.“

Münsing: Sanierungsarbeiten an der St 2065 größtenteils beendet

Seit 2021 wird an der Sanierung und Verbreiterung der Holzhauser Straße (St 2065) gearbeitet. Sie wurde von 5,50 Meter auf 6,50 Meter verbreitert und an einigen Stellen begradigt. Der eine Meter mehr dient vor allem der Entwässerung. Sie wurde durch ein modernes System aus Kanälen und Schächten ganz neu gestaltet. Laut Straßenbauamts-Pressesprecher Michael Meister ist man damit auf die „Herausforderungen zukünftiger Starkregenereignisse gut vorbereitet“. Die Straße erhielt zudem einen Frostschutz.

Derzeit laufen noch die Restarbeiten. Es werden Leitplanken und Leitpfosten montiert. „Das mag manche wundern, es ist aber an einigen Stellen vorgeschrieben“, erklärt Grasl. Die Bauleitung vor Ort und die Arbeiter der Firma Strabag hätten „hervorragende Arbeit“ geleistet, sagt der Rathauschef. Dass die frisch asphaltierte und verbreiterte Straße eine Rennstrecke werde, wie von manchen Bürgern befürchtet, glaubt er nicht: „Die Straße hat ja immer noch Kurven, und die meisten werden die Aussicht genießen.“ Es seien oft auch Ortsansässige, die zu schnell unterwegs seien. Einige Verrückte, die mit ihren Hochpreis-Autos auf der Strecke rasten, gebe es leider immer. In den nächsten Jahren, so kündigt Michael Grasl an, sollen im Ortsbereich Holzhausen und südlich davon bis Höhe Weidenkam weitere Reparaturen folgen. Vor allem die Brücke bei Weidenkam mit dem Durchlass müsse dringend optimiert werden.

Die Kosten für die Sanierung der St 2065 stehen laut Michael Meister noch nicht fest. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und Marktlage rechnet er mit einer Überschreitung des ursprünglich kalkulierten Budgets. tal

