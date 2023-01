Grüne Erfolgsgeschichte: Solidarische Landwirtschaft Isartal will wachsen

Reiche Ernte: Auf einem 2,8 Hektar großen Acker in Degerndorf baut die Solidarische Landwirtschaft Isartal Salat, Kräuter und Gemüse an. Die Genossenschaft plant nun zu wachsen. © ella von der Haide

Es war ein ertragreiches Jahr für die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Isartal. Die Genossenschaft will wachsen und vergibt weitere Abos.

Degerndorf – Nach einem ertragreichen Jahr will sich die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) Isartal eG vergrößern. Für die nächste Saison sind wieder Gemüsekistenabos zu vergeben. Die Gemüse-Genossenschaft blickt zufrieden auf ihr erstes Jahr zurück. Im Frühjahr hatte sie wie berichtet in Degerndorf einen rund 2,8 Hektar großen Acker von einem Landwirt aus Münsing gepachtet, um dort Salat, Kräuter und Gemüse anzubauen. Fenchel, Kohlrabi, Mangold, Blumenkohl, Lauch und Grünkohl gediehen bis in den Winter hinein prächtig.

Münsing: Solidarische Landwirtschaft Isartal will nach erfolgreichem Jahr wachsen

Die Ernte wird unter allen derzeit 150 Genossinnen und Genossen an Abholstationen zwischen Pullach und Wolfratshausen aufgeteilt. Sie erhalten jeden Mittwoch für 22 Euro eine Kiste voll gesundem Grünzeug, einschließlich Zubereitungstipps. Denn nicht jeder weiß mit Steckrüben oder schwarzem Rettich etwas anzufangen. Fünf bis sieben Sorten sind jeweils enthalten, eine sättigende Frucht wie Kartoffel oder Kürbis ist immer dabei. „Wir hätten die Kisten teilweise mit doppelt so vielen Erzeugnissen befüllen können“, sagt die Vorsitzende Ella von der Haide.

Für den Obstanteil sorgte heuer noch der ökologische Partnerbetrieb, die Schlossgärtnerei Weidenkam. Mit ihr arbeiten die „Solawisti“ eng zusammen. Doch schon bald wollen die Genossen ihre eigenen Äpfel pflücken können. Gemeinsam mit dem Bio-Apfelzüchter Oliver Braunhold aus Gauting haben sie 18 junge Apfelbäume in Ebenhausen gepflanzt. Außerdem verfügen sie über eine Hecke mit heimischen Beeren und Holunder, die auch Insekten und Vögeln zugutekommt.

„Jeder kann, muss aber nicht mitarbeiten“

Die Mitglieder treffen sich auf Festen, konferieren virtuell und helfen auf freiwilliger Basis zweimal wöchentlich auf dem Acker, beim Kistenpacken und in der Betriebsorganisation. „Jeder kann, muss aber nicht mitarbeiten“, sagt Ella von der Haide. Sie selbst ist Landschaftsgärtnerin. Dem Vorstand gehören noch ein Landwirt und ein Gärtner für Gemüseanbau an. Die Mitglieder stammen sowohl aus München als auch aus den Gemeinden des Isartals und des Landkreises.

Weil das Projekt so gut angelaufen ist, plant die Solawi Isartal zu expandieren. Aus den bisher 150 Gemüsekisten sollen nächstes Jahr 250 werden. Sie werden von März bis Dezember befüllt. In den Wintermonaten gibt es neben Feldsalat, Grünkohl und Lagerfrüchten auch mal einen selbst eingekochten Tomatensugo oder Marmelade. „Der Inhalt reicht immer für zwei bis drei Personen“, so von der Haide. Das heißt, die solidarischen Hobbygärtnerinnen und -gärtner müssen in Zukunft mehr anbauen, pflegen und ernten. Zur Seite stand ihnen dabei 2022 eine professionelle Gärtnerin, die die Solawi mittlerweile jedoch verlassen hat.

Ertrag wird geteilt - auch wenn es mal eine schlechte Ernte war

Gesucht werden aktuell ein bis zwei Gärtner oder Gärtnerinnen. Die Stelle sei übertariflich bezahlt und sehr abwechslungsreich, wirbt die Vorsitzende. Ein weiteres Ziel sei die Umstellung vom konventionellen Anbau auf Bio-Anbau. Sie dauert zwei Jahre. Außerdem fände es von der Haide schön, wenn die Genossenschaft künftig Führungen für Schulkinder anbieten könnte. Eine Person mit pädagogischem Geschick wäre hier willkommen.

Schon seit Jahren gibt es landwirtschaftliche Betriebe in der Region, die regelmäßig Bio-Gemüse an ihre Kundschaft liefern, zum Beispiel die „Isarland Ökokiste“. Das Neue und Spannende an der solidarischen Landwirtschaft ist, dass die Produzenten der Lebensmittel und die Verbraucher jenseits des gängigen Marktgeschehens von Angebot und Nachfrage eine enge Gemeinschaft eingehen. Das Gemüse wird nicht gekauft, sondern geteilt – und das gilt für gute wie für schlechte Ernten. So tragen nicht, wie in der Marktwirtschaft üblich, die Produzierenden allein das volle Risiko, etwa nach einem Hagel, sondern die Gemeinschaft.

Wer seine guten Vorsätze von gesunder, regionaler und saisonaler Ernährung und ökologischer Lebensweise ebenfalls umsetzen möchte, kann sich als Genosse oder Genossin die Gemüsekiste ab April 2023 sichern oder die Genossenschaft als Fördermitglied unterstützen.

Tanja Lühr

Info

Mehr zum Thema finden Interessierte im Internet unter www.solawi-isartal.de. Der nächste Online-Infoabend findet am 19. Januar ab 19.30 Uhr statt.

