Neuer Dampfersteg in Ammerland wird wohl kaum kommen - Was jetzt mit dem Gelände passiert

Trotz vieler Bemühungen seitens der Gemeinde: Es wird wohl kaum einen neuen Dampfersteg in Ammerland am Starnberger See geben. Was jetzt mit dem Gelände passiert.

Update, 2. September 2019: Münsing - Bei den Bemühungen der Gemeinde um einen Dampfersteg für Ammerland ist nach Auskunft von Bürgermeister Michael Grasl derzeit „kein Land in Sicht“.

Dampfersteg in Ammerland: „Ergebnis ernüchternd“

Wie Grasl in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Gemeinde im Juni an die Bayerische Seenschifffahrt und die Schlösserverwaltung mit drei konkreten Standortmöglichkeiten herangetreten, um auszuloten, ob ein Alternativstandort eine Chance auf Umsetzung hat. Grasl: „Das Ergebnis ist ernüchternd.“

Die Optionen an der Ammerlander Wasserwachtstation, neben dem Ammerlander Schloss und südlich des bisherigen Standorts beim Hotel am See seien alle nicht geeignet. Ein Zugang müsste an ein ausreichendes Parkplatzangebot angebunden sein und Vorgaben der Barrierefreiheit erfüllen.

Dampfersteg in Ammerland: „Muss kein Prophet sein, um...“

Zu den betrieblichen Vorgaben der Schifffahrt (Rangierabstände, ausgelegt auf das größte Schiff) kämen private Belange. „Man muss kein Prophet sein, um zu ahnen, dass es wegen bestehender Bojenplätze und vieler privater Seegrundstücke mit Stegen und Gebäuden bei neuen Standorten Gegenwehr gäbe.“ Nach Auffassung der Schifffahrt sei der seit jeher bestehende Haltepunkt beim Hotel am See der Familie Sailer die beste Lösung gewesen.

Die Entscheidung des Eigentümers, den Pachtvertrag mit der Seenschifffahrt nicht zu verlängern, war vor einem Jahr gefallen. Grasl bedauert dies. Die Verbindung ans Nord- und Westufer von Ammerland aus wäre sehr wichtig, schreibt er. Die Rahmenbedingungen machten es der Gemeinde schwer, für Alternativen zu sorgen. „So einfach, wie sich das manche vorstellen, ist es nachweislich nicht.“ Dennoch sei die Gemeinde offen für Anregungen, sofern die Vorschläge auch realisierbar seien.

Der Standort müsste öffentlich verfügbar sein und ein Mindestangebot an Stellplätzen müsste geschaffen werden können. Der weit im Norden gelegene Badeplatz Ammerland-Nord sei keine Option und vertrage sich mit dem dortigen Familien-Badebetrieb nicht. Ein Steg mit Zugang würde diesen Platz einschränken. Dieser sei auch von der Gemeinde nur gepachtet, obwohl er im Volksmund „Gemeindebad“ heiße.

Grasl geht auch auf die Anregung ein, den Platz mit Kies aufzuschütten, um Strandfläche zu gewinnen. Eine solche Maßnahme bedürfe der Genehmigung durch den Freistaat. Mit Aufschüttungen alleine sei es nicht getan. Sie müssten gegen Wellenschlag gesichert werden. Die Gemeinde habe mit der Einstiegshilfe, der Badeinsel und dem kleinen Steg für das Wasserwacht-Boot bereits für deutliche Verbesserungen gesorgt. Hinzu komme die Nachrüstung der Beleuchtung fürs Umkleide- und WC-Gebäude, gleichzeitig mit dem Gebäude am „Holzhauser Badeplatz“ in Seeheim.

Der Abschluss von Vereinbarungen mit Haftungsübertragung an die Gemeinde habe auch für die Einstiegshilfe und selbst für die Nilpferd-Skulptur des Ostuferschutzverbands (OSV) gegolten. Die Gemeinde bedanke sich bei Hans Neumann und beim OSV ausdrücklich für diese für Kinder erlebbare Skulptur.

Tanja Lühr

Dampfersteg in Ammerland wird abgebaut – Neuen Standort wird es wohl nicht geben

Ursprünglicher Artikel vom 24. Oktober 2018

Ammerland – Die Ammerlander sind beunruhigt: Ihr Dampfersteg wird derzeit abgebaut. Und ihre Sorgen sind berechtigt. Der Anleger soll künftig der Vergangenheit angehören. Das erklärt auf Anfrage unserer Zeitung der Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, Michael Grießer. Ob Ammerland eine neue Haltestelle bekommt, ist fraglich.

Die Schuld für die Schließung liegt nicht bei der Seenschifffahrt. Laut Michael Grießer wollte diese den in die Jahre gekommenen Holzsteg neu bauen. Eine Sanierung hätte sich nicht mehr gelohnt. Die Kosten für eine moderne Metall-Holzkonstruktion würden im sechsstelligen Bereich liegen.

Nun hat das Unternehmen aber einen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer Rainer Sailer, Wirt des Hotels am See, direkt neben dem Steg. Über seinen Grund müssen die Passagiere zum Ein- und Aussteigen laufen. „Herr Sailer wollte die Vereinbarung mit uns nur noch bis 2019 verlängern. Unter diesen unsicheren Umständen können wir natürlich nicht so viel Geld investieren“, sagt Grießer. Rainer Sailer möchte sich gegenüber unserer Zeitung nicht äußern. „Ich bin in Verhandlungen mit der Seenschifffahrt“, sagt er lediglich. Eine Aussage, die Grießer verwundert. Für ihn ist der Standort am Hotel am See abgehakt. Nächstes Jahr werde Ammerland definitiv nicht von der weiß-blauen Flotte angelaufen. Wie es danach ausschaut, kann der Chef des staatlichen Unternehmens noch nicht sagen.

Lesen Sie auch: 2009 stand der Dampfersteg schon einmal vor dem Aus – doch dann konnte er gerettet werden

Obwohl Ammerland von den Fahrgastzahlen her nie besonders stark war, möchte die Schifffahrt an der Station festhalten. Grießer: „Wir werden auf jeden Fall einen alternativen Standort suchen.“ Einfach wird das nicht. Die meisten Seeufergrundstücke befinden sich im Privatbesitz oder es handelt sich um Bojenfelder. Auch Münsings Bürgermeister Michael Grasl glaubt nicht an eine schnelle Lösung. Die Gemeinde werde versuchen, den Haltepunkt Ammerland zusammen mit der Schlösser- und Seenverwaltung, der Seenschifffahrt und dem Landratsamt Starnberg zu retten. Grasl zeigt sich aber eher pessimistisch: „Ich erwarte bei einem anderen Standort, dass sich dort Widerstand regt.“ Der neue Steg müsste zentral liegen und an die öffentlichen Straßen angebunden sein. Denn am Ostufer fehlten schon jetzt Parkplätze.

Bereits 2009 drohte dem Ammerlander Dampfersteg das Aus. Nachdem eine unentgeltliche Grunddienstbarkeit für die Benutzung des Wegs vom und zum Steg ausgelaufen war, hatte Sailer von der Seenschifffahrt eine jährliche Wegepacht verlangt. Über die Höhe gab es Streit. Sogar der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber schaltete sich damals ein, drohte dem Seewirt gar mit Enteignung. Schließlich einigten sich beide Seiten doch. Tanja Lühr