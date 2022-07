Straßenbau und Bürgerhaus in Münsing: Rathauschef Grasl bittet um Verständnis

Teilen

Voraussichtlich noch bis November ist die Staatsstraße zwischen Münsing und Holzhausen gesperrt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Münsing hat sich zur Dauerbaustelle entwickelt. Rathauschef Michael Grasl bittet die Bürger um Verständnis und dankt ihnen für ihre Geduld.

Münsing – Bürgermeister Michael Grasl bittet die Bürger um Verständnis, dass die Sperrung der Holzhauser Straße wegen Sanierungsarbeiten durch das Staatliche Bauamt in Weilheim voraussichtlich noch bis November andauern wird. Grasl ist bewusst, dass die Degerndorfer unter dem zusätzlichen Verkehr zu leiden haben. Insbesondere Erholungssuchende und Gewerbetreibende drängten sich „mehr oder weniger rasant“ durch den Ort, schreibt der Bürgermeister in einer Pressemitteilung. Sie belasteten auch die Degerndorfer Straße und den Hauserweg in Münsing.

Zweite Großbaustelle: Bürgerhaus

Bei der zweiten Großbaustelle Bürgerhaus werde sich ab dem Spätherbst eine Entspannung für die Anwohner abzeichnen, wenn der Rohbau nach den Zimmererarbeiten stehe und der Ausbau beginne, so Grasl. Das Rammen und Ziehen der Spundwände und die Baumeisterarbeiten waren immer wieder mit Teilsperrungen der Straße Am Labbach verbunden. Der Verkehr musste am westlichen Labbach an der Rückseite der Schule vorbeigeleitet werden.

2024 kommt die nächste Baustelle

Der Rathauschef bittet weiterhin um Nachsicht für die Einschränkungen und dankt den Anwohnern für die bisherige Geduld. Dass sich die Bewohner der Münsinger Ortsmitte, die in den vergangenen Jahren mit mehreren Vorhaben – Kreuzung, Pfarrhof, Wohnquartier Pallaufhof, Feuerwehr, Nahwärmezentrale – konfrontiert gewesen seien, einmal nach Ruhe sehnten, sei mehr als verständlich. Doch mit dem Umbau des Rathauses und Gemeindesaals werde mittelfristig ab 2024 erneut gebaut, wolle man die gesteckten Ziele zum „Haus der Kinder“ erreichen.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.