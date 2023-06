Münsing: Streit endet in Handgreiflichkeiten

Von: Peter Borchers

Laut Wolfratshauser Polizei kam es an der Südlichen Seeuferstraße zum Streit und gegenseitigen Nötigungen. © Rene Ruprecht

Pünktlich zum Beginn der Bade- und Ausflugssaison gerieten am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Südlichen Seestraße zwei Ausflügler aneinander.

Münsing - Eine 48-jährige Münchnerin fuhr mit ihrem VW auf der in diesem Bereich nur mit Anwohnerkarte zu nutzenden Straße in nördliche Richtung. Ihr entgegen kam ein 72-jähriger Münchner auf seinem Fahrrad entgegen und wollte nicht ausweichen. In der Folge kam laut Wolfratshauser Polizei zum Streit und gegenseitigen Nötigungen. Der Mann wurde auch handgreiflich. Die Münchnerin begab sich später wegen einer Prellung am Arm in ärztliche Behandlung.

Polizei will heuer verstärkt Präsenz zeigen

Jedes Jahr zur Sommerzeit bereite das Verhalten der in einem der schönsten Naherholungsgebiete wohnenden und Erholung suchenden Verkehrsteilnehmer nur Kopfschütteln, schreibt Polizeisprecherin Christina Loy zu dem Vorfall. Eine gemeinsame Nutzung dieser schmalen Straße durch Kinder mit Laufrädern, Fahrrad- und Autofahrern sowie Fußgängern sei nur bei gegenseitiger Rücksichtnahme und defensivem Verhalten möglich. „Leider beweist sich immer wieder, dass Verkehrsteilnehmer dort auf ihren persönlichen vermeintlichen Vorrechten bestehen“, so die Polizeihauptkommissarin. Sie und ihre Kollegen würden deshalb auch heuer verstärkt Präsenz in den Erholungsgebieten Ammerland und Ambach zeigen.

