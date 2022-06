Mord ohne Leiche: Urteilsverkündung verzögert sich

Von: Volker Ufertinger

Auch im Starnberger See ist nach der Leiche von Daniel M. gesucht worden - vergeblich. © Hans Lippert

Ein ehemaliger Geretsrieder muss sich in Hessen wegen Mordes verantworten. Der Prozess ist mühsam, das Urteil verzögert sich mindestens bis Ende Juni.

Münsing/Gießen – Eigentlich war das Urteil für Mai erwartet worden. Doch der Prozess am Gießener Landgericht zieht sich weiter in die Länge. Dort muss sich als einer von zwei Angeklagten der ehemalige Geretsrieder Robert S. wegen Mordes verantworten. Dem IT-Fachmann wirft die Staatsanwaltschaft vor, im November 2016 mit einem Komplizen einen gemeinsamen Freund erschossen zu haben, wohl im Zusammenhang mit einer Entführung. Fest steht: Die Leiche von Daniel M. wurde nie gefunden, nur blutige Kleidung mit seiner DNA. Die anfängliche Theorie, dass die Überreste in den Starnberger See versenkt wurden, scheint nicht zu stimmen.

Der Prozess gestaltet sich schwierig: Robert S. schweigt und schreibt nur Briefe aus seiner Zelle. Der zweite Angeklagte, ein Lehrer, spricht dafür umso mehr. Beide belasten sich gegenseitig. Um Licht in die Sache zu bringen, hat das Gericht bislang an 40 Tagen 40 Zeugen sowie verschiedene Sachverständige und und Zeugen gehört. Im Verlauf des Prozesses wurde noch einmal nach dem Vermissten gesucht, doch auch am Sachsensee in der Nähe des Tatorts Hungen (Hessen) fand sich nichts. Der Prozess dauert noch bis mindestens Ende Juni.

