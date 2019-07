Warum es in Ammerland am Wochenende Knall, Puff und Peng macht

Der gebürtige Ammerlander Pirmin Sedlmeir gastiert am Sonntag mit seinem Rumpel Pumpel Theater in seiner alten Heimat. Es verspricht extrem laut und lustig zu werden.

Münsing – Ach, wie gerne hätte Pirmin Sedlmeir den Ammerlandern sein wildes „Rumpel Pumpel Theater“ schon im Juni vorgeführt. Doch die öffentliche Generalprobe zum Auftakt einer kleinen Bayern-Tournee fiel dem Regen zum Opfer. Jetzt nimmt das Team einen neuen Anlauf: Das Stück mit dem Titel „Loli Jackson auf der Suche nach dem Sinn von Allem“ wird an diesem Samstag, 20. Juli, im Rahmen des Brimbamborium-Festivals in Eurasburg sowie am Sonntag, 21. Juli, bei der Fischerei Sebald in Ammerland aufgeführt. Jeweils um 17 Uhr öffnet der bunte Theaterwagen. „Irgendwie bin ich das meinem Dorf schuldig“, sagt Sedlmeir (32).

+ Liebt das bunte Treiben auf der Bühne: Pirmin Sedlmeir stammt aus einer Schauspielerfamilie und hat das „Rumpel-Pumpel“-Konzept mit entwickelt. © Foto: Hermsdorf-Hiss Wer bei Theater an klassische Musentempel denkt, liegt bei „Rumpel Pumpel“ ganz falsch. „Das Theater ist ein Zauberkasten, ein Raum, wo man alles darf“, sagt Sedlmeir. Also derb, spontan und politisch absolut nicht korrekt. All das erwartet die Zuschauer in den 50 Minuten des bunten Treibens, wenn Sedlmeir selbst sowie Lisa Jopt und Johannes Lange in verschiedene Rollen schlüpfen. Es geht um einen Tag im Leben einer Affen-Agentin, was ja schon kurios genug ist. Es macht ganz viel knall, puff und peng.

Dass Pirmin Sedlmeir, aufgewachsen an der Südlichen Seestraße in Ammerland, nach einer abgebrochenen Brauereiausbildung unter die Schauspieler gegangen ist, verwundert ganz und gar nicht. Seiner ganzen Familie liegt das Theater im Blut. Da wäre sein Urgroßvater Paul Hörbiger, dem großen Publikum bekannt aus den Filmen mit Hans Moser. „Mit dem Lied ,Hallo, Dienstmann‘ bin ich aufgewachsen und habe es geliebt.“ Sein Onkel ist Christian Tramitz, zu dem er immer schon aufgeschaut hat, lange vor dem „Schuh des Manitu“. „Besonders cool fand ich seinen roten Alfa Romeo Spider“, erzählt er.

Auch seine Geschwister haben einen starken Hang zum Theater. Da wäre Pirmins Bruder Paul, mit dem er zusammen auf die Schäftlarner Klosterschule ging und der mittlerweile an der Seite von Onkel Christian in „Hubert ohne Staller“ Polizeimeister Martin Riedl mimt. Seine Schwester Maresa ist eine gefragte Synchronsprecherin.

Nachdem Pirmin seine Ausbildung an der Universität der Künste in Berlin absolviert hatte, heuerte er am Staatstheater in Oldenburg an. Einmal, als ihm und seinen Kollegen bei einem Festival ziemlich langweilig wurde, fingen sie zu spinnen an, wie es wäre, wenn jetzt plötzlich ein Theaterwagen um die Ecke käme. Der Belegschaft, fanden sie, sollte ohne Weiteres ein Banküberfall zuzutrauen sein, ein Affe sollte die Hauptrolle spielen und anderes mehr: Die Idee des „Rumpel Pumpel“ war also geboren.

Dass aus der Idee Wirklichkeit wurde, ist Olaf Kröck zu verdanken, einst Interims-Intendant des Bochumer Schauspielhauses. Er finanzierte das Hirngespinst liebend gern. So reisten Sedlmeir und Co. durch die Lande und gastierten an tristen Orten, die etwas Aufheiterung vertragen, etwa das Jobcenter Wattenscheid. „Es gab da einen Mann, der gesagt hat, dass ihn keine zehn Pferde in ein Theater bringen“, erzählt Sedlmeir. Genau dieser Mann hatte am Schluss Tränen in den Augen und hat geklatscht ohne Ende. Theater ist eben nicht gleich Theater. Übrigens: Wer die Aufführungen verpasst, kann die Truppe mieten. „Egal ob Alumnitreffen oder Zölibatsantritt, wir rumpeln überall.“