Was bei den Holzhauser Musiktagen geboten ist

Am Samstag, 6. Juli, beginnen wieder die Holzhauser Musiktage. Das Ambiente ist ungewöhnlich und das Programm anspruchsvoll - wie eh und je.

Münsing – Die Holzhauser Musiktage bieten nicht nur den Besuchern, sondern auch den Künstlern Abwechslung. Statt im Konzertsaal einer Metropole musizieren die Stars der Klassikszene in einer Tenne oder Reithalle in Ammerland und Münsing, die Atmosphäre ist familiär, das Ambiente idyllisch. Von Samstag, 6. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, ist wieder Klassik am Starnberger See zu hören.

+ Veronika Eberle ist eine von vielen begabten jungen Künstlern, die bei den Holzhauser Musiktagen auftreten. © Foto: Veranstalter

Den Anfang der Konzertreihe machen Nikola Hillebrand & Friends mit ihrem Programm „Opéra Miniature“. Die Sopranistin Nikola Hillebrand und der Bariton Nikola Diskic singen solo und im Duett Werke von Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart. In der Loth Hof Tenne in Münsing erklingen am Samstag, 6. Juli, ab 20 Uhr Klassiker wie der „Erlkönig“ und Auszüge aus der „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“. Begleitet werden die Sänger am Klavier von Johannes Umbreit. Hillebrand ist kein Unbekannte in der Klassik-Szene, sie stand schon mit Jonas Kaufmann und Elisabeth Kulman auf der Bühne.

Es folgen „Eberle – Steckel – Youn“. Das Klaviertrio ist am Freitag, 12. Juli, auf der Bühne der Loth Hof Tenne in Münsing zu hören. Ab 20 Uhr präsentieren Veronika Eberle an der Violine, Julian Steckel am Violoncello und William Youn am Klavier ein Programm voller besonderer Geschichten. So widmete Pjotr Tschaikowsky sein Klaviertrio in a-moll im Jahr 1882 dem kurz zuvor verstorbenen Pianisten Antonin Rubinstein mit den Worten „In Gedenken an einen großen Künstler“. Claude Debussys Sonate in d-moll aus dem Jahr 1915 ist ein Stück französischer Musikgeschichte, ebenso „Thème et variations“ von Olivier Messiaen aus dem Jahr 1932.

Veronika Eberle, Julian Steckel und William Youn haben sich international bereits einen Namen gemacht. Eberle stand unter anderem mit den New Yorker Philharmonikern, Steckel mit den St. Petersburger Philharmonikern auf der Bühne. Youn, dessen „bravouröse Anschlagstechnik“ von der Presse gelobt wird, konzertiert von Berlin über Seoul bis New York.

Weltweit bekannte Kammermusiker sind zu Gast

Weiter geht es am Mittwoch, 17. Juli, um 20 Uhr mit dem Ensemble „Entre Amis“. Das Streichsextett tritt in der Loth Hof Tenne mit Werken von Johannes Brahms und Pjotr Tschaikowsky auf. Sein „Souvenir de Florence“ brachte Tschaikowsky in einer seiner wenigen glücklichen Lebensphasen zu Papier. Die Musiker des Ensembles, Jehye Lee, Anne Solveig Weber, Hannah Strijbos, Alice Marie Weber, Maximilian Hornung und Samuel Lutzker sind erfahrene und weltweit bekannte Kammermusiker.

Nikolai Luganskys internationale Karriere begann 1994 mit dem ersten Preis beim berühmten Tschaikowsky-Wettbewerb. Seitdem arbeitete mit Dirigenten wie Riccardo Chailly und Valery Gergiev zusammen, die Einspielungen seiner Rachmaninow-Klavierkonzerte wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Am Samstag, 20. Juli, kann man ihn ab 19 Uhr auf der Bühne des Gut Ried in Ammerland erleben. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von César Franck, Frédéric Chopin und Alexander Scrjabin.

Den Abschluss der Holzhauser Musiktage bestreiten am Sonntag, 21. Juli, um 19 Uhr die Absolventen der Meisterkurse bei Prof. Ingolf Turban (Violine) und Prof. Susanne Kelling (Gesang). Die jungen Talente präsentieren unter dem Titel „Stars von morgen“ ein vielseitiges Programm auf dem Gut Ried. Karten können auf www.holzhauser-musiktage.de und in Münsing am Loth Hof und beim Edeka erworben werden. Leonora Mitreuter

Musiktage im TV

Die Sendung „Festspielzeit“ auf BR Klassik, die am Montag, 29. Juli, um 20.05 Uhr ausgestrahlt wird, beschäftigt sich mit den Holzhauser Musiktagen. Übertragen werden in Ausschnitten alle Konzerte, die im Loth Hof stattfinden. Der Auftritt des Ensemble „Entre Amis“ ist in voller Länge zu hören.