Münsing: Wer das neue Bürgerhaus nutzen will, muss zahlen

Das neue Bürgerhaus im Entwurf. Wer es zu welchem Preis nutzen kann, wird jetzt besprochen. © Peck und Daam

Wer es nutzen will, muss zahlen: Die Gemeinde Münsing arbeitet an einem Gebührenmodell für das Bürgerhaus und plant einen Workshop mit den Nutzern.

Münsing – Die Räume im neuen Bürgerhaus in Münsing wird es auch für die örtlichen Vereine nicht zum Nulltarif geben. Ein Gebührenmodell, mit dem alle leben können, will der Gemeinderat in einem eigenen Workshop mit den Hauptnutzern – Musikkapellen, Theatervereine, Burschen, Trachtenverein und andere – erarbeiten.

Grasl: „Normale Gebühren wie vergleichbare Bürgerhäuser“

„Ich muss der Gemeinde mal ein Lob aussprechen: Wie bürgernah und transparent hier vorgegangen wird, ist wirklich vorbildlich“, sagte CSU-Gemeinderat Thomas Schurz in der Sitzung am Dienstag. „Wir werden sicher nicht über die Stränge schlagen“, erklärte Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler), „sondern ganz normale Gebühren erheben, so wie vergleichbare Bürgerhäuser auch.“ Im jetzigen Gemeindesaal lege die Gemeinde „viel Geld drauf“. Das werde im neuen Saal schon aus steuerlichen Gründen nicht möglich sein. „Natürlich wollen wir das Vereinsleben und das Ehrenamt erhalten“, betonte Grasl.

Staffelung der Gebühren in fünf Stufen

Ein erster Entwurf der Verwaltung sieht eine Staffelung der Gebühren in fünf Stufen vor. Die erste Stufe betrifft nicht kommerzielle, öffentliche Veranstaltungen oder nicht kommerzielle Veranstaltungen örtlicher Vereine, wie etwa den Adventsmarkt des Aktionskreises Eine Welt. Hier soll nur eine Grundgebühr von 100 Euro erhoben werden. Werden Bühne, Toilette und Küche dazu gebucht, wird es etwas teurer. In der Grundgebühr sind dann die Reinigung und der Hausmeister enthalten. Unter Stufe 3 fallen zum Beispiel Konzerte von heimischen Musikern mit Eintritt. Stufe 5 gilt für professionelle Veranstalter, die Kultur-Abos oder Konzertreihen anbieten, sowie für namhafte Künstler mit Eintritt.

In dem Workshop soll gemeinsam mit einem Moderator, Dr. Andreas Raab von der Städtebauförderung, ein verbindliches Konzept erstellt werden, „damit niemand überrascht ist“, so Grasl. Kulturreferent Georg Sebald (Ammerlander Liste) ergänzte, dass die Vereine künftig nicht mehr selber nach einer Veranstaltung putzen könnten, um Kosten zu sparen. Die moderne Ausstattung verlange, schon allein aus Garantiegründen, eine fachkundige Reinigung. „Natürlich gibt es einen sozialen Aspekt, und ein Bürgerhaus wird keine Gewinne einfahren“, sagte Bürgermeister Grasl.

Archivräume für Vereine im Keller

In der Sitzung wurde außerdem beschlossen, dass einige Vereine Archivräume im Keller des neuen Bürgerhauses bekommen sollen. Insgesamt rund 50 Quadratmeter stehen dafür zur Verfügung. Bedarf angemeldet haben bereits weit vor Baubeginn der Veteranenverein Münsing, der Trachtenverein Seeröserl Ammerland-Münsing, die Franz-Graf-von-Pocci-Gesellschaft, der Burschenverein Münsing und der FC-Bayern-Fanclub „D’Münsinger 2010“, wobei letzterer sich mit einem Quadratmeter Fläche für einen absperrbaren Schrank begnügen würde. Die anderen Vereine besitzen teils wertvolle Fahnen, Dokumente und Bilder. Ob weitere Vereine Platz finden werden und ob sie für das Archiv etwas bezahlen müssen, soll ebenfalls in dem Workshop geklärt werden.

tal

