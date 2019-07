Münsing will ein Gesamtkonzept zum Thema Verkehr

Der Verkehr ist in der Seegemeinde ein Dauerthema. Der Gemeinderat hat jetzt einen Antrag der Bürgerliste zum Anlass genommen, ein Gesamtkonzept in Auftrag zu geben.

Münsing – „Wir eiern rum, ohne dass etwas Konkretes geschieht“, brachte Professor Matthias Richter-Turtur (Wählergruppe Ammerland und Ortsvorsitzender der Grünen) auf den Punkt, was viele Münsinger Bürger und einige Gemeinderäte stört. Die Rede war vom Verkehr im Dorfkern, aber auch auf vielen Straßen in den Ortsteilen. Gerade die Hauptstraße mit nur einer Ampel am Friedhof, Tempo 50 und mehreren unübersichtlichen Kurven und Kuppen stellt ein Problem dar für Schulkinder, ältere und behinderte Menschen sowie Radfahrer.

Intensiv diskutierte der Rat am Dienstagabend über einen Antrag der Bürgerliste „auf mehr Sicherheit im Verkehr für Bürger, besonders Kinder und Senioren“. Die Forderungen der Bürgerliste, vertreten durch Ursula Scriba, sind nicht neu. Aber gerade weil sie teilweise seit vielen Jahren bestehen, drängen die Gemeinderäte Scriba und Heinz Schreiner (SPD), der den Antrag ebenfalls unterschrieben hat, auf eine vorrangige Behandlung. „Wir wollen nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag warten“, bekräftigte Richter-Turtur. Städte wie Wolfratshausen, das als fahrradfreundlich ausgezeichnet sei, oder München seien viel weiter.

Das Landratsamt sieht keinen Handlungsbedarf

Thomas Schurz (CSU) witterte in dem Antrag Wahlkampf. Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) verwies, wie immer in dem Zusammenhang, auf die übergeordneten Behörden bis hinauf zur Bundesregierung. „Wenn Verkehrsminister Scheuer Tempo 40 innerorts einführt, würde ich das sehr begrüßen. Bis dahin sind dem Landratsamt und uns die Hände gebunden“, sagte er. Weil die Hauptstraße genau wie die meisten anderen von der Bürgerliste aufgeführten Straßen Staats- und Kreisstraßen sind, holte Grasl eine Stellungnahme von Georg Fischhaber vom Landratsamt ein.

Der Leiter der Verkehrsabteilung verweist gebetsmühlenartig auf Fußgängerzahlen, Unfallstatistiken und Paragrafen. So sieht er an der Bachstraße, wo Anwohner und Eltern eine Querungshilfe über die Hauptstraße fordern, keinen Handlungsbedarf. Er schlägt Schulweghelfer vor – eine Idee, die auch Thomas Schurz begrüßen würde, die aber bislang mangels Freiwilligen scheiterte. Die Bürgerliste verlangt Tempo 30 sowie Zebrastreifen an der Bachstraße und zwischen Bäcker und Sparkasse. Fischhaber zitiert das Gebot der Rücksichtnahme und das den Verhältnissen angepasste Fahren.

Ebenfalls abgelehnt wird von dem Abteilungsleiter Tempo 70 auf der Staatsstraße im Bereich Weipertshausen und Tempo 80 zwischen Weipertshausen und Münsing. Die Raser, die dort teilweise mit 180 Stundenkilometern fahren, sind Thema fast jeder Bürgerversammlung. Fischhaber spricht von einem „allgemeinen Verkehrsrisiko“. Auch Tempo 30 für die Seeuferstraße TÖL 2 sei laut Bayerischem Innenministerium nicht zielführend, schreibt er. Bürgermeister Grasl erinnerte bei der Gelegenheit daran, dass der Gemeinderat die Abstufung der Seestraße zu einer Gemeindestraße abgelehnt habe. Andernfalls hätte man selbst über die Geschwindigkeit entscheiden können.

Für Richter-Turtur waren die Antworten aus Bad Tölz unbefriedigend. „Es gibt für die Hauptstraße konkrete Forderungen seitens der Bürger. Würde der Gemeinderat sie geschlossen vertreten, hätte das vielleicht eine kleine Wirkung auf Herrn Fischhaber.“ Der Rat stimmte mit Ausnahme von Ursula Scriba – sie vermisste in der Beschlussvorlage das Wort „vorrangig“ – dafür, einen unabhängigen Berater mit einem Gesamtverkehrskonzept zu beauftragen. Dies war schon in einer eigenen Sonderklausur zum Verkehr angedacht worden. Damit will man sich dann erneut an die Fachbehörden wenden.

Grasl sagte nach der Sitzung: „Die Gesellschaft muss umdenken: Runter vom Gas, Fahrten verringern, Fahrgemeinschaften nutzen, sich beim Schulweg zusammentun. Das kostet nichts, und da braucht man weder Schilder noch Zebrastreifen.“ Tanja Lühr