Zu schnell auf regennasser Fahrbahn: A95 nach Aquaplaning-Unfall gesperrt

Von: Carl-Christian Eick

Zu schnell auf der regennassen A95: Diese ungute Kombination führte am Mittwochmorgen zu einem schweren Unfall im Gemeindegebiet Münsing. © Symbolfoto: Kusch/dpa

Nach einem Aquaplaning-Unfall musste die A95 in Richtung Norden gesperrt werden. Der Unfallfahrer (46) erlitt schwere Verletzungen.

Münsing – Auf der A95 hat’s erneut gekracht, laut Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim (VPI) war ein 46-jähriger Autofahrer bei Starkregen mutmaßlich zu schnell unterwegs. In Folge von Aquaplaning verlor der Mann die Gewalt über sein Firmenfahrzeug. Er krachte mit dem Daimler Vito in die Mittelleitplanke und erlitt bei dem Aufprall schwere, laut VPI aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Der Autofahrer aus dem Landkreis Bautzen in Sachsen war am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der A95 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Penzberg/Iffeldorf und Seeshaupt, im Gemeindegebiet Münsing, verlor der Vito auf der regennassen Straße die Bodenhaftung – „offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“, berichtet Hauptkommissar Julius Metz. Der Daimler schleuderte gegen die Mittelleitplanke und kam dort zum Stehen. Der schwer verletzte Unfallfahrer musste nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Metz: „Ein Rettungshubschrauber, der vorsorglich gelandet war, konnte wieder abdrehen.“ Mit relativ leichten Verletzungen überstand der Beifahrer im Vito, ein 49-Jähriger, ebenfalls aus dem Kreis Bautzen in Sachsen, den Unfall. Auch ihn brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

A95 auf 200 Metern mit Trümmerteilen übersät

Am Firmenwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Der Daimler musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus wurden mehrere Leitplankenfelder beschädigt, der Austausch wird etwa 6000 Euro kosten. Die Fahrbahn in Richtung Norden war auf einer Länge von rund 200 Metern mit Fahrzeugtrümmerteilen übersät. Die Straßenmeisterei Starnberg reinigte den Streckenabschnitt, aus diesem Grund musste die Fahrbahn in Richtung München komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf von der A95 abgeleitet und über eine Umleitungsstrecke gelenkt.

Im Einsatz waren laut Verkehrspolizeiinspektion Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Beuerberg, Penzberg und Iffeldorf. Gegen 10.15 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Schon am Montag hatte es wie berichtet auf der A95 mehrere Aquaplaning-Unfälle gegeben. (cce)

