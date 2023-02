Die Kraft der Selbstliebe: Münsinger Autorin mit Buch und Film über Akzeptanz und Selbstvertrauen

Von: Andrea Weber

Druckfrisch: Susanne Petz mit ihrem neuen Buch „Mit Liebe zum Wir“, das ab 14. Februar erhältlich ist. © Andrea Weber

Susanne Petz bringt mit einem Dokumentarfilm das Thema Selbstliebe in die deutschen Kinos. Daneben veröffentlicht sie ihr neues Buch.

Münsing – Der Dokumentarfilm „…wie Dich selbst?“ von Susanne Petz und Ralph Gladitz wurde im Jahr 2021 auf dem Fünf-Seen-Filmfestivals in einer Premiere vorgestellt. Der Kinostart blieb jedoch wegen der Corona-Pandemie aus. Nun kommt der Streifen über die Kraft der Selbstliebe bundesweit in die Kinos.

Zeitgleich veröffentlicht die Filmemacherin und Autorin aus Münsing ihr neues Buch „Mit Liebe zum Wir – Die transformierende Kraft der Selbstliebe“. Sie nimmt im Buch Bezug auf den Film und richtetet dabei den Blick noch intensiver auf die Frage: Was wäre, wenn Menschen sich selbst lieben könnten ohne Wenn und Aber? Wie würde sich dann das Leben und die Gesellschaft verändern? Das Buch ist kein Ratgeber im klassischen Sinn, sondern eine Bestandsaufnahme und eine Einladung zur Selbstreflexion.

Petz wäre gar zu perfekt, wenn sie genau das könnte, was sie seit Jahren als Business-Coach zu vermitteln versucht und nun in ihrem neuen Buch resümiert. „Eine gesunde Selbstliebe sorgt dafür, dass wir uns mit uns selber wohlfühlen und damit für andere Menschen ein interessantes Gegenüber sind.“ Leicht gesagt. Doch auch Petz sieht sich gerne kritisch. Bei der Fotosession für ihr neues Buch achtet die Autorin penibel auf Outfit, Pose und Gesichtsausdruck. Selbstliebe, sagt sie, habe nichts mit Ich-Bezogenheit oder Egoismus zu tun. Es gehe mehr um eine gesunde Wertschätzung, die eigene Meinungsfreiheit und das nötige Selbstvertrauen.

„Das ist ein hartes Stück Arbeit“ – Autorin aus Münsing selbst nicht frei vom Alltagsstress

So sitzt sie derzeit an ihrem Schreibtisch in dem schönen alten Haus im Wald nahe des Starnberger Sees bei Ambach und bietet ihren Film deutschen Kinos an. „Das ist ein hartes Stück Arbeit“, weiß sie. Doch es klappt. In Hamburg, Dortmund, München und in weiteren bayerischen Städten wird Petz schon bald Kino-Vorführungen mit Filmgespräch und Buchpräsentation begleiten. Während ihres Coaching-Alltags fiel ihr ein wichtiger Aspekt auf: „Egal, wie erfolgreich die Leute sind, sie tun sich schwer, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen.“

Auch sie ertappe sich oft, sich vom Alltagsstress mitreißen zu lassen. In „Leben im Rausch“, so der Titel des ersten Kapitels, beschreibt die Münsingerin sich und ihre Arbeit. „Uns geht das Gefühl für uns selbst verloren. Wir halten alles aus.“ Für Petz steht fest, dass „das Abspalten von eigenen Gefühlen schon früh in der Kindheit geschieht“. Das erneute Öffnen müsse man sich als Erwachsene bewusst erarbeiten.

Nach vielen Jahren als Politologin und Coach: „Selbstliebe ist die Schlüsselkompetenz“

Das Buch „Mit Liebe zum Wir“ ist in vier Teile gegliedert. Petz beleuchtet darin unter anderem die Angst vor zu viel Liebe, den Weg zu sich selbst und wieder berührbar zu sein für den Kontakt zu anderen. Nach vielen Jahren Erfahrung als Coach und Politologin ist sie überzeugt: „Selbstliebe ist die Schlüsselkompetenz für jede Art von Veränderung – persönlich, wie gesellschaftlich.“

Petz lebt seit 2008 in Münsing. Die gebürtige Westfälin studierte in München Politologie, arbeitete als Redakteurin bei einem Radiosender. Sie produzierte Filmbeiträge für das ZDF-Frauenmagazin Mona Lisa und leitete eine eigene Filmproduktion. Als freie Journalistin schrieb sie für die taz und Cosmopolitan. Seit 15 Jahren arbeitet Petz als Business-Coach.

Weitere Informationen: Kinostart mit Filmgespräch und Buchpräsentation ist am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr im Kino Wolfratshausen und um 19.45 Uhr im Breitwandkino in Starnberg mit Protagonisten des Films im Gespräch. Das Buch „Mit Liebe zum Wir“ ist ab Dienstag, 14. Februar, im Handel erhältlich.