Münsinger erfüllen sich einen Traum: Mit Traktor auf den Großglockner

WM-Teilnehmer: Martin Bauer (li.) auf seinem Eicher EM 600, Baujahr 1967, mit dem er heuer zum ersten Mal an der Oldtimer-Traktor-WM auf den Großglockner teilgenommen hat. Rechts sein Spezl Thomas Graf, der mit einem Fendt Farmer 3S samt Wohnwagen mit dabei war. © privat

Die Münsinger Martin Bauer und Thomas Graf haben sich einen Traum erfüllt: Sie nahmen mit ihren Traktoren an der Oldtimer-Weltmeisterschaft teil.

Münsing – Einmal an der Oldtimer-Traktor-Weltmeisterschaft auf den Großglockner teilnehmen – das war schon lange der Traum der Münsinger Spezln Martin Bauer (36) und Thomas Graf (32). Heuer wurde er wahr. Die Wetterbedingungen waren Mitte September allerdings so schlecht – es regnete und weiter oben lag Schnee – , dass die knapp 500 Teilnehmer nur bis 1800 Meter kamen. Der höchste Punkt der berühmten Großglockner-Hochalpenstraße liegt auf etwa 2600 Metern.

Etwa eine Stunde für 800 Höhenmeter

Die Traktor-WM ist eine Gleichmäßigkeitsfahrt, das heißt, es kommt darauf an, ein möglichst konstantes Tempo zu halten, das jedoch nie schneller als 30 Stundenkilometer sein darf. Überholen ist erlaubt. Etwa eine Stunde haben Martin Bauer mit seinem Eicher EM 600, Baujahr 1967, und Thomas Graf mit seinem Fendt Farmer 3S mit ebenfalls 55 Jahren auf dem Buckel für die knapp 800 Höhenmeter von Ferleiten aus gebraucht. Bauer belegte Platz 138, Graf Platz 63. „Aber das ist nebensächlich“, sagen die Freunde.

Abenteuerliche Anreise über das Sudelfeld nach Österreich

Schon die Anreise sei ein Abenteuer gewesen. Denn im Gegensatz zu anderen Teilnehmern luden sie ihre Trecker nicht auf Anhänger und zogen sie zum Zielort. Nein, sie legten die rund 200 Kilometer bis zur Passstraße auf ihren Oldies zurück. Über das Sudelfeld ging es Richtung Österreich. In Kössen legten sie eine Pause auf dem Campingplatz ein. Graf zog nämlich auch noch seinen Wohnwagen, ein ebenfalls fast historisches Stück, hinter sich her. „Das war so ein Premium-Campingplatz. Die Leut’ haben vielleicht geschaut, als wir mit unseren zwei Bulldogs zwischen zwei Luxus-Wohnmobilen eingeparkt haben“, erinnert sich Graf grinsend. Kalt sei die Reise im „Bauern-Cabrio“ natürlich gewesen und von einigen Autofahrern habe es böse Blicke gegeben, wenn das Gespann und der einzelne Traktor im Konvoi vor ihnen her zuckelte, sagt Bauer.

Ein Holländer holt den Sieg

Am Fuße des Großglockner angekommen waren die Strapazen jedoch vergessen. Bei der WM treffen sich seit 20 Jahren Freunde historischer Landmaschinen aus ganz Europa. Deutsche, Österreicher, Italiener, Schweizer, Slowaken und Polen waren vertreten, ein Holländer holte diesmal den Sieg. „Wir waren fast die einzigen, die auf eigener Achse gekommen waren“, sagt Graf, von Beruf Zimmerer. Wie sein Kumpel, der Berufsfeuerwehrler ist und seine Familie in der Landwirtschaft unterstützt, nutzt er sein Fahrzeug noch landwirtschaftlich. Dennoch sind beide Traktoren hervorragend restauriert und tipptopp gepflegt.

Mit ihren jeweils 55 Jahren lagen der Eicher und der Fendt vom Alter her im Mittelfeld. Es starteten Vehikel Baujahr 1937, die jüngsten stammten von 1991 und besaßen ganz frisch erst den Oldtimer-Status ab 30 Jahren. Bisweilen bleibt auch mal eines der alten Ackergeräte hängen auf der 48 Kilometer langen Passstraße mit ihren 36 Kehren und den Steigungen bis zu 19 Prozent. Abschleppwagen stehen immer parat. Für die Dauer der WM ist die gesamte Glocknerstraße gesperrt.

So waren die beiden Münsinger unterwegs: vorne Martin Bauers Eicher, dahinter Thomas Grafs Fendt samt Wohnwagen. © privat

Die Fahrer sind Thomas Graf zufolge gemütliche Leute jeden Alters. Sie genießen das herrliche Alpenpanorama während der Fahrt und den Blick oben auf die 3000er. Gesellig sind sie sowieso. Im Tal kann man sich mit den anderen bei Gaudi-Wettbewerben wie einem Parcours oder einem Traktorreifen-Weitwurf messen. „Da war ich der Schlechteste“, sagt Graf und lacht. In jeder Wirtschaft zwischen Bruck und Ferleiten gibt es ein zünftiges Essen und Live-Musik. „Bei schönem Wetter wär’s eine Schau gewesen“, meinen die beiden Münsinger. Ob sie noch einmal mitmachen werden? „Moi schaung.“ Immerhin fehlen ihnen ja einige Höhenmeter, um wirklich sagen zu können: „Wir haben’s geschafft.“

Tanja Lühr

