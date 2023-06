Hochmoderne Einsatztruppe: Historie der Münsinger Feuerwehr reicht bis ins Jahr 1873

Feiert in der kommenden Woche ihren 150. Geburtstag: die Freiwillige Feuerwehr Münsing. © Freiwillige Feuerwehr Münsing

Zum 150. Geburtstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Münsing fünf Tage lang. Die Erwartungen steigen auf das Fest, das seit zwei Jahren geplant wird.

Münsing – Wann genau die Freiwillige Feuerwehr Münsing gegründet wurde, lässt sich aufgrund fehlender Überlieferung gar nicht sagen. Zur Gründung der Ammerlander Feuerwehr findet sich aber ein Schreiben des Königlich Bayrischen Bezirksamts vom 22. November 1873 im Münsinger Gemeindearchiv, aus dem hervorgeht, dass es in Münsing damals bereits einen Feuerwehrverein gab. Es werde begrüßt, „dass die beiden Vereine in der Gemeinde sich gegenseitig unterstützen und auf diese Weise ihren Zweck nur umso glänzender und segensreicher erreichen werden“, heißt es in dem Schreiben.

Das älteste Dokument, das zur Münsinger Feuerwehr vorliegt, ist das 1904 angelegte Stammbuch. Dem ersten Eintrag zufolge waren am 23. Februar 1873 – also neun Monate vor Entstehung der Ammerlander Wehr – zwölf Männer in die Feuerwehr eingetreten. Man nimmt dies als Gründungsdatum an. Zuvor war dem Gemeindearchiv zufolge der Gemeindevorsteher für den Feuerschutz zuständig. Ihm oblag auch die Anschaffung der Feuerspritze. Die Freiwillige Feuerwehr sollte eine organisierte Ausbildung von Feuerwehrleuten und damit einen professionellen Brandschutz ermöglichen. Einer der ersten Großbrände, den die Ehrenamtlichen zu löschen hatten, war das Feuer am Bergkramerhof an der alten Wolfratshauser Straße im Oktober 1910. Die Flammen vernichteten den Stall und den darüber liegenden Stadl samt Maschinen und Futtervorräten.

Die Weihe der Standarte fiel standesgemäß auf den 100. Geburtstag im Jahr 1973. © Freiwillige Feuerwehr Münsing

Weitere schlimme Brände galt es 1915 beim Wiedenbauer in Münsing, 1932 auf Gut Meilenberg, 1935 in Ambach beim Gasthaus Bierbichler und 1953 in Schwabbruck unter Kontrolle zu bringen. 1960 brannte der Einödhof zum Bruckmeir, 1962 das Landhaus Specht in Ambach. Auch zum verheerenden Feuer im Wolfratshauser Haderbräu rückten die Freiwilligen 1962 aus. 1980 stand das Gasthaus Gerer in Flammen, 1988 der Hof der Familie Strobl in Münsing nach einem Blitzeinschlag. Zu den jüngsten Großereignissen zählten die Brände im Loth Hof (2011), beim Bruckmeir (2013) und in Sonderham (2021).

Im Laufe der Jahrzehnte gewann die Technische Hilfeleistung immer mehr an Bedeutung. Besonders bei Unfällen auf der nahe gelegenen Autobahn A95 sind die Münsinger regelmäßig gefragt. Sie blicken außerdem auf zahlreiche Hochwassereinsätze, Stürme mit umgestürzten Bäumen und eine Schneekatastrophe im Jahr 2019 zurück.

Freiwillige Feuerwehr Münsing: Seit 150 Jahren für jeden Notfall zu haben

Seit der Gründung 1873 hat sich in den Abläufen, im Einsatzbild und Feuerwehr-Alltag einiges geändert. So sind beispielsweise die Autos stabiler gebaut, und Verkehrsunfälle enden häufig glimpflicher. Die Alarmierung der Mannschaft lief früher über ein normales Telefonat ab. Mittlerweile ist die automatische Auslösung der Sirenen in der Gemeinde und die digitale Alarmierung per Smartphone-App längst Standard. Auch die analogen Funkmeldeempfänger werden aktuell durch digitale Pager ersetzt. Das Feuerwehrhaus am Labbach wurde mehrmals umgebaut und erweitert, jedes Mal mit großer Eigenleistung. Die ersten Floriansjünger besaßen nur simple Stoffjacken und Gummistiefel. Heute können die Aktiven auf moderne Einsatzkleidung zurückgreifen, die vor zwei Jahren von der Gemeinde angeschafft wurde.

Bis ins Jahr 2008 war die Freiwillige Feuerwehr Münsing eine reine Männertruppe. Erst ab diesem Zeitpunkt wurden Frauen zugelassen. Aus dem gesellschaftlichen Leben Münsings ist der Verein nicht mehr wegzudenken. Seit 1997 veranstaltet er zum Beispiel das beliebte Bochfest. Das neue Aushängeschild beim Ausrücken in Uniform ist der Trommlerzug, 2017 gegründet von jungen engagierten Kameraden. Ein schönes geselliges Erlebnis war zuletzt der Besuch der Partnergemeinde Todtnauberg in 2022. Als ein absoluter Höhepunkt in die Vereinsgeschichte eingehen wird sicher das bevorstehende 150-jährige Jubiläum, das von einem Festkomitee seit zwei Jahren vorbereitet wird. TANJA LÜHR

