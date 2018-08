Münsinger führen Mittagstisch für Senioren ein

„Gemeinsam schmeckt’s am besten“: Unter diesem Motto lädt die Arbeitsgruppe „Mittagstisch“ der Münsinger Agenda Soziales 21 künftig einmal im Monat ins katholische Pfarrheim zum Essen ein.

Münsing – Sozialreferentin Regina Reitenhardt (Wählergruppe Münsing) stellte das Projekt am Dienstag im Gemeinderat vor. Bürgermeister Michael Grasl nannte es „eine tolle Initiative“, die hoffentlich angenommen werde. Andere Gemeinden wie Icking, Wolfratshausen oder Benediktbeuern bieten bereits regelmäßige Mittagessen für Senioren und Alleinstehende an.

Der Arbeitskreis „Mittagstisch“ besteht aus rund 15 Ehrenamtlichen. Traudl Linhuber, die bei ihren Hausbesuchen für die Nachbarschaftshilfe viele ältere, allein lebende Menschen betreut, hatte die Idee, für sie, aber auch für Menschen mit Behinderung, ein gemeinsames Mittagessen anzubieten. Zusammen mit Nik Bahle und Regina Reitenhardt gründete sie die Arbeitsgruppe (AG).

„Wir wollen den Leuten mal ein bisschen Abwechslung bieten. Sie sollen Gesellschaft und Ansprache bei einem guten, frisch gekochten Essen haben“ sagt Bahle. Drei örtliche Gaststätten und ein Caterer werden abwechselnd für ein Menü bestehend aus Vorspeise und Hauptgang oder wahlweise Hauptgang und Dessert sorgen. Der Preis dafür beträgt sechs Euro, was Bahle als „schönen, sozialen Zug“ der beteiligten Gastronomen bezeichnet.

Die AG-Mitglieder holen die Gerichte in Thermobehältern ab und servieren sie frisch an hübsch gedeckten Tischen. Wer Hilfe beim Essen benötigt, bekommt sie durch die Ehrenamtlichen. Bahle rechnet mit etwa 20 bis 25 Besuchern pro Aktion. Im Friseursalon seiner Frau hängen die Plakate mit dem Hinweis auf das Projekt schon seit einiger Zeit. „Die Resonanz darauf ist durchweg positiv“, erzählt er.

Das erste gesellige Mittagsmahl wird am Mittwoch, 19. September, ab 12 Uhr im Pfarrheim an der Holzhausener Straße 4 in Münsing aufgetischt. Die Anmeldung erfolgt in der Zeit von Mittwoch zuvor bis einschließlich Montag zuvor von 9 bis 12 Uhr bei Familie Bahle unter der Telefonnummer 0 81 77/92 69 66. „Wir können dann Auskunft geben, was auf der Speisekarte steht. Es mag ja nicht jeder alles“, sagt Nik Bahle. Die nächsten Termine für den Mittagstisch sind der 17. Oktober, der 14. November und der 19. Dezember.

tal

