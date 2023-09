Münsings Bürgermeister im Visier: Michael Grasl äußert sich zu Vorwürfen

Teilen

Münsings Bürgermeister Michael Grasl wehrt sich gegen Vorwürfe. © Archiv

Leserbriefe, Unterstellugnen und Strafanzeigen: Münsings Bürgermeister Michael Grasl nimmt Stellung zu den Vorwürfen und der Maßregelungen.

Münsing – Wegen einer Anzeige gegen Bürgermeister Michael Grasl ermittelte die Kriminalpolizei kürzlich im Rathaus (wir berichteten). Zudem sieht sich der Rathauschef wiederholt Kritik aus derselben Ecke ausgesetzt, zuletzt in einem Leserbrief von Johannes Müller zu den Erweiterungsplänen der Firma Agrobs. Michael Grasl (Freie Wähler) möchte das nicht auf sich sitzen lassen.

Münsings Bürgermeister im Visier: Michael Grasl äußert sich zu Vorwürfen

Die Gemeinde sehe sich über das ganze Jahr von nur zwei Personen – Vater und Sohn – serienmäßig gemaßregelt und mit Anfragen, Unterstellungen und zuletzt einer Strafanzeige überzogen, schreibt Grasl in einer Stellungnahme. Er spielt damit auf die Anzeige wegen Bestechlichkeit im Bauvorhaben am Weilbachweg an. Die Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. Ein Bebauungsplan, der das Vorhaben ermöglichen sollte, ruht, unter anderem, weil sich die Gesetzeslage zwischenzeitlich geändert hat.

Die Arbeit der Gemeinde werde „madig gemacht“, klagt Grasl. Teilweise würden jahrzehntelang zurückliegende Entscheidungen angezweifelt. Müller senior und junior sähen sich offenbar als eine Art Kontrollinstanz.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Hans Müller senior erklärt, konfrontiert mit diesen Vorwürfen, Kontrolle sei leider notwendig angesichts der vielen nicht öffentlichen Vorberatungen im Gemeinderat, die im Übrigen auch schon wiederholt von Grünen-Rat Matthias Richter-Turtur infrage gestellt worden seien. Johannes Müller ergänzt, er und sein Vater seien keineswegs die Einzigen, die die Politik Grasls nicht guthießen: „Viele trauen sich nur nicht, etwas zu sagen, weil sie die Gemeinde ja einmal brauchen könnten.“

Der Rathauschef betont, die Arbeit in Münsing sei „transparent und von hohem fachlichen Niveau“. Die zuletzt kritisierte Aufklärung rechtlich komplexer Sachverhalte im Fall Agrobs durch einen Fachanwalt in interner Sitzung sei verwaltungsgerichtlich nicht verboten. Die Sitzung habe eine öffentliche Diskussion und Entscheidung nicht vorweggenommen.

10 von 15 Gemeinderäten (einer war im Urlaub) stellen sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter den Bürgermeister. Sie erinnern daran, dass der Weilbachweg-Antrag zunächst entgegen dem Rat der Verwaltung und auch gegen die Stimme des Bürgermeisters vom Gemeinderat mit knapper Mehrheit öffentlich befürwortet worden sei. Den darauffolgenden Aufstellungsbeschluss habe die Verwaltung positiv formuliert, und der Bürgermeister habe ihn mit der Mehrheit des Rats so mitgetragen. „Dies sind ganz normale verwaltungstechnische Dinge, wie sie fast laufend in jedem Stadt- oder Gemeinderat vorkommen können“, schreiben die Unterzeichner. TANJA LÜHR

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.