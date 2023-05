„Müssen wachsam bleiben“: Ostuferschutzverband fordert Gesamtkonzept für Solarparks in Münsing

Die Führung des Ostuferschutzverbands: (v. li.) Beirat Carl Schmöle, Zweite Vorsitzende Petra Schulze, Vorsitzender Prof. Johannes Umbreit, Beirätin Mechthild Felsch, Beisitzer Dr. Gustav Neumeister, Kassier Manfred Stecher und Beirat Martin Maier. © tal

Etwa 25 Mitglieder trafen sich zur Jahresversammlung des Ostuferschutzverbands. Bei der Veranstaltung ging es auch um das Thema Freiflächen-Photovoltaik in Münsing.

Münsing/Allmannshausen – An einem ungewohnten Ort hielt der Ostuferschutzverband (OSV) seine Jahresversammlung ab. Etwa 25 Mitglieder trafen sich im Saal von Schloss Allmannshausen in der Gemeinde Berg. Der OSV hatte sich 2009 dafür eingesetzt, dass der Freistaat von seinem Vorhaben abließ, sowohl diese Immobilie als auch die benachbarte Seeburg zu verkaufen. Beide Häuser werden vom christlichen Kinder- und Jugendwerk „Wort des Lebens“ (WDL) als Jugendfreizeitstätten genutzt.

Jahresversammlung vom Ostuferschutzverband: Bericht über aktuellen Stand der Waldemar-Bonsels-Villa

WDL habe sich jetzt erkenntlich gezeigt, indem es dem Ostuferschutzverband den Saal kostenlos zur Verfügung stellte, sagte Beisitzer Dr. Gustav Neumeister. Er berichtete auch über den aktuellen Stand in Sachen Waldemar-Bonsels-Villa in Ambach. Die ehemalige Wirkungsstätte des Biene-Maja-Autors steht wie berichtet zum Verkauf. Für rund 15,8 Millionen Euro möchte sie ein Starnberger Luxusimmobilien-Makler im Auftrag der Eigentümerin, der Waldemar-Bonsels-Stiftung, an den Mann bringen.

Laut Neumeister bemüht sich die Stiftung nach wie vor um weiteres Baurecht auf dem Grundstück, weil das den Wert noch einmal gewaltig steigern würde. Die Gemeinde Münsing hat ein zweites Gebäude abgelehnt, das Landratsamt hat das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der OSV ist ebenfalls gegen eine Bebauung in zweiter Reihe, vor allem weil andere Hauseigentümer am Ostufer dann nachziehen könnten. „Wir müssen wachsam bleiben“, mahnte Neumeister.

Wachsam will der Umweltschutzverband auch in Sachen Freiflächen-Photovoltaik sein. Vorsitzender Prof. Johannes Umbreit hegt immer noch die Hoffnung, dass die Gemeinde alle Vorschläge für Anlagen sammelt, um dann die am besten geeigneten Standorte auszuwählen. Nachbar Berg verfolgt ein solches Gesamtkonzept.

Für zwei beantragte Flächen – eine am Ortseingang von Münsing an der A95-Ausfahrt und eine nördlich von Degerndorf – hat der Gemeinderat jedoch bereits beschlossen, Bebauungspläne aufzustellen. Neumeister betonte, er begrüße die Solarenergie grundsätzlich.

Solarparks für Münsing: Gemeinde „sollte ein paar Tausend Euro für Konzept aufbringen“

Aber es müssten umweltverträgliche Flächen dafür gefunden werden, etwa vorbelastete oder an der Autobahn liegende. „Eine Gemeinde, die über 20 Millionen Euro in ein neues Bürgerhaus investiert, sollte ein paar Tausend Euro für ein Konzept aufbringen“, meinte er. Beirat Carl Schmöle hat ausgerechnet, dass die von der Gemeinde für PV-Freiflächenanlagen insgesamt vorgesehen 25 Hektar die zehnfache Größe des Gewerbegebiets Am Schlichtfeld wären.

Umbreit berichtete von einer Führung mit Simon Berger von der Futtermittelfirma Agrobs, die den Bau einer fünf Hektar großen Anlage bei Degerndorf plant. Allerdings sei die Realisierung fraglich, da der notwendige Netzausbau momentan stark hinter der Entwicklung herhinke, sagte Umbreit. Der OSV befürchtet zudem, dass Agrobs zwischen Solarpark und bestehendem Betriebsgebäude eine weitere Halle bauen könnte, womit noch mehr Landschaft versiegelt würde.

Erfreulicher ist der aktuelle Stand bei der Ammerlander Schlosskapelle. Wie Kassier Dr. Manfred Stecher berichtete, soll die Sanierung „zum baldigen Abschluss“ gebracht werden. Derzeit suche Beirätin Mechtild Friedrich-Schönberger nach geeigneten Kirchenbänken und einer nicht zu schweren Deckenbeleuchtung. Die Familie Heilingbrunner wolle eine neue Glocke spenden. Auf dem eingerichteten (Spenden-)Konto für die Kapellenrenovierung liegen Stecher zufolge noch 27 000 Euro.

Ammerlander Schlosskapelle: Sanierung soll „zum baldigen Abschluss“ gebracht werden

Ebenfalls ums Geld geht es in einem internen Streit zwischen der neuen Vorstandschaft und der ehemaligen Vorsitzenden Ursula Scriba. Sie hatte sich im Zuge der Querelen vor ihrer Abwahl 2022 juristisch beraten lassen. Die saftigen Anwaltskosten in Höhe von 6700 stellte sie dem OSV in Rechnung. Die neue Führung weigert sich, sie zu begleichen. „Die Rechtsberatung war vom damaligen Vorstand nicht beschlossen.

Sie war unnötig, da wir selbst genügend Juristen, auch Vereinsrechtsexperten, in unseren Reihen gehabt hätten“, sagte Neumeister. Am 20. Juni werde die Sache am Landgericht München II verhandelt. Auf einen Vorschlag zur Güte – ein Drittel geht die Anwaltskanzlei mit ihrer Forderung nach unten, je ein Drittel übernehmen Ursula Scriba und der OSV – habe er bisher keine Rückmeldung erhalten. Bei Scriba, die 17 Jahre lang Vorsitzende war, wollte sich die Vorstandschaft eigentlich mit einem Blumentopf bedanken. Sie war aber nicht zur Versammlung gekommen. tal

