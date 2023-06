Nach „wunderbaren Jahren“ in Münsing: Diakon verabschiedet sich

Abschied von einer erfüllenden Arbeit mit einem tollen Team in traumhafter Umgebung: Diakon Jörg Kornacker (li.) verlässt nach sechs Jahren den Pfarrverband Münsing in Richtung seiner Heimat. Die Vorsitzende des Pfarrverbandsrats, Martina Böhm-Seifert, und Pfarrer Martin Kirchbichler bedankten sich für die gute Zusammenarbeit. © Hans Lippert

Nach sechs Jahren in Münsing geht es für Diakon Jörg Kornacker nun nach Kitzingen. So lebt der Franke wieder näher bei seiner Familie, zu der der Theologe jahrelang pendeln musste.

Münsing – Mit Gedanken zu einem Songtext von Udo Jürgens verabschiedete sich Diakon Jörg Kornacker in seiner Predigt am Sonntag aus Münsing. Der 2014 verstorbene Schlagerstar sang das Lied „Mein größter Wunsch“ gerne am Ende seiner Konzerte. „Mein letztes Lied sei wie ein Band, ein starkes Band, das uns verbindet“, heißt es darin. Jürgens’ Schlüsselsatz lautet jedoch für Kornacker, dass man „das Leben lieben und sich vor dem Glück verneigen“ sollte.

Der 54-Jährige brachte am Sonntag seine Dankbarkeit für sechs „wunderbare Jahre“ als Diakon im Pfarrverband Münsing, Degerndorf, Eurasburg und Holzhausen zum Ausdruck. Gleichzeitig mit dem Patrozinium der Holzhauser Kirche Johannes der Täufer feierten die Gläubigen dort den Abschied von Kornacker. Er wird als gut gelaunter Franke in Erinnerung bleiben, der ansprechende Predigten hielt und Freude an seiner Arbeit hatte.

Kornacker war für die schönen Dinge wie Taufen, Erstkommunion, Firmungen und Hochzeiten zuständig und unterrichtete Religion an der Grundschule. Aber auch Beerdigungen und die Seelsorge für die Alten und Kranken gehörten zu seinen Aufgaben. Leider war fast die Hälfte seiner Zeit in Münsing durch die Corona-Pandemie geprägt.

Pfarrer Martin Kirchbichler sprach dem pastoralen Mitarbeiter nach dem festlichen Gottesdienst ein „herzliches Vergelt’s Gott“ aus und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Die Vorsitzende des Pfarrverbandsrats, Martina Böhm-Seifert, überreichte dem Diakon einen Präsentkorb mit „Köstlichkeiten aus allen Pfarreien“. Gemeinderat Anton Hinterholzer überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde, das Seelsorgeteam und die Pfarramtssekretärinnen bedankten sich ausdrücklich für die stets gute Zusammenarbeit.

Kornacker wird ab 1. Juli als Diakon im Hauptberuf in Kitzingen im Bistum Würzburg tätig sein. Der studierte Theologe rückt damit wieder näher an seine Familie, zu der er jahrelang pendeln musste. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Aus diesem Grund gehe er „nicht nur mit einem weinenden, sondern auch mit einem lachenden Auge“, sagte der gebürtige Saarbrückener, der seinen pastoralen Dienst nach Jahren der wissenschaftlichen Arbeit 2002 begann.

2006 wurde er zum sogenannten Ständigen Diakon geweiht. Er wirkte in Kirchseeon, Bamberg, München und zuletzt Münsing. „Schaut gerne mal in Franken vorbei – es ist eine Reise wert. Meine Tür steht immer offen“, ermunterte er die zahlreich erschienenen Gläubigen.

Einen Nachfolger für Kornacker wird es Pfarrer Martin Kirchbichler zufolge nicht geben. Die Katholische Kirche baut bis 2030 massiv Stellen ab. Kirchbichler wird sich mit Pastoralreferentin Gertraud Probst die Arbeit teilen. Außerdem möchte er Ehrenamtliche aufbauen, die künftig Wortgottesdienste halten. Er kündigte am Sonntag an: „Die Pfarrgemeinden stehen vor großen Herausforderungen“. Von Tanja Lühr

