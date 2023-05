Darf endlich vor Gericht ziehen: Ostuferschutzverband bekommt staatliche Anerkennung

Teilen

Der OSV hat sich ganz dem Naturschutz verschrieben - und nun die formelle Bestätigung. © Christian Haass

Ostuferschutzverband jetzt als Umweltvereinigung anerkannt – Jahresversammlung am Freitag

Münsing – Der Ostuferschutzverband (OSV) hat die Anerkennung als Umweltvereinigung erhalten. Er besitzt somit die Befugnis zur „Verbandsklage“. Diese Neuerung gibt der Vorsitzende Professor Johannes Umbreit in einer Pressemitteilung bekannt.

Darf endlich vor Gericht ziehen: Ostuferschutzverband bekommt staatliche Anerkennung

Der Verband fördert nach seiner satzungsgemäßen Aufgabe den Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie die Kultur am Ostufer des Starnberger Sees. Der Geltungsbereich erstreckt sich von der Linie Starnberg-Seeshaupt nach Osten hin bis ins Isar- oder Loisachtal, wo das Gelände wieder abfällt. Dem Satzungszweck kommt der OSV durch Vortragsveranstaltungen, Eingaben an die Gemeinden im Tätigkeitsbereich und Stellungnahmen gegenüber Behörden sowie durch Beratung der Mitglieder nach.

Mit der Mitte März erteilten Anerkennung als Umweltvereinigung durch das Bayerische Landesamt für Umwelt könne der OSV diesen Aufgaben nun noch effektiver nachkommen, erklärt Vorstandsmitglied und Pressesprecher Dr. Gustav Neumeister. Neben den der gesamten Öffentlichkeit zukommenden Beteiligungsmöglichkeiten bei öffentlichen Planungsvorhaben eröffne die Anerkennung dem OSV weitere Partizipationsrechte, etwa bei Vorhaben zum Netzausbau. Das Immissionsschutzrecht fordere als besondere Form der Sachverständigenpartizipation die Umweltvereinigungen sogar auf, die Behörden bei der Genehmigungserteilung in einer dem Umweltschutz dienenden Weise zu unterstützen.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Stärkstes Instrument des OSV: Die altruistische Verbandsklage

Das stärkste Instrument unter den neuen Beteiligungsmöglichkeiten ist aber die Befugnis zur sogenannten altruistischen Verbandsklage, sagt Rechtsanwalt Neumeister. Anerkannte Umweltvereinigungen haben demnach die Möglichkeit, bestimmte Planungs- und Verwaltungsentscheidungen (etwa Bebauungspläne oder bau- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen) gerichtlich auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen, ohne dass – wie es das Verwaltungsprozessrecht sonst vorsieht – eine Verletzung in eigenen Rechten geltend gemacht werden müsste.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Konkret strebe der Umweltverband aktuell keine Klage an, sagt Neumeister im Gespräch mit unserer Zeitung. Wie berichtet steht der Verein sowohl der Seniorenwohnanlage in Ambach als auch zwei geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlagen in der Gemeinde kritisch gegenüber. „Wir wollen immer zuerst das konstruktive Gespräch mit den Behörden, in dem Fall der Gemeinde, suchen“, so Neumeister weiter. Es koste schließlich auch viel Geld zu klagen. Mit der Möglichkeit als ultima ratio befinde man sich jetzt aber auf jeden Fall in einer stärkeren Position. TANJA LÜHR