Akute Personalnot: Holzhauser Kita greift zu ungewöhnlichen Mitteln

Auf der Wiese zwischen Holzhausen und Oberambach ließen Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte in Holzhausen 99 bunte Luftballons in den Himmel steigen. Der Grund: Die Kita plagt eine akute Personalnot. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Kindertagesstätte sucht mit einer kreativen Aktion nach Personal. 99 Luftballons mit angehängter Stellenanzeige stiegen gen Himmel

Holzhausen – 99 Luftballons stiegen am Donnerstagmorgen in den strahlend blauen Himmel über dem Starnberger See. Doch kein Geburtstag, keine Hochzeit und kein anderes erfreuliches Ereignis waren der Grund für das farbenfrohe Spektakel. Die Aktion hatte einen ernsten Hintergrund: Die Holzhausener Kindertagesstätte (Kita) Sankt Georg sucht wie viele andere solcher Betreuungseinrichtungen im Landkreis seit Monaten händeringend nach Personal.

Die originelle Idee, per Luftpost um Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpfleger, Sozialpädagogen und Freiwilligen-Dienst-Leistende (FSJler) zu werben, hatte Anna Batke. Ihre vierjährige Tochter Laura besucht bereits den Kindergarten, ihre sieben Monate alte Tochter Leonie soll sich dort später ebenfalls wohlfühlen.

Hoffen auf Resonanz: Anna Batke (li.) und Christiane Bolzmacher vom Elternbeirat der Kindertagesstätte in Holzhausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

99 Ballons mit Anhang: Stellenanzeige und Bildnis einer „Wunsch-Kindergartentante“

An den 99 heliumgefüllten Ballons sind Postkarten mit dem Stellenangebot befestigt. Unter einer Fotografie von der Kita mitten im Grünen steht zu lesen: „Für unsere herrlich gelegene katholische Kindertagesstätte sucht unser engagiertes und erfahrenes Team Verstärkung“. Zudem verweist ein Link auf die ausführliche Stellenanzeige im Internet (www.erzbistum.muenchen.de). Die Rückseite haben die derzeit rund 65 Kinder des Kindergartens in Holzhausen bemalt – jedes Mädchen und jeder Bub, so gut sie und er es konnten. Die Älteren skizzierten schon recht hübsch ihre künftige „Wunsch-Kindergartentante“ mit Buntstiften oder schrieben ihre Namen in krakeligen Buchstaben auf die Postkarten. Die Jüngeren fabrizierten mit Wachsmalkreiden eher abstrakte Werke. Ein Hingucker sind die Bilder auf jeden Fall.

Elternbeirat und Leitung hoffen auf Rückmeldungen

Dass vielleicht die eine oder andere Fachkraft nach dem Landen eines Ballons genauer hinschaut und sich meldet, das hoffen jetzt Anna Batke und Christiane Bolzmacher vom Elternbeirat ebenso wie die stellvertretende Kindergartenleiterin Gabi Faltin. „Natürlich wollen wir niemanden abwerben. Aber wenn jemand mit der Ausbildung fertig ist, wieder einsteigen will oder ohnehin über einen Wechsel nachdenkt, würden wir uns freuen, wenn er oder sie sich bei uns meldet“, sagt Faltin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mehr Kita-Plätze möglich - „Würden wir leicht voll bringen“

Im Moment gibt es in Sankt Georg zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe. Die räumliche Möglichkeit, eine weitere Krippengruppe in dem ehemaligen Schulhaus im Münsinger Ortsteil Holzhausen einzurichten, besteht. Das Landratsamt prüft derzeit, ob vom Brandschutz und Denkmalschutz her alles passen würde. „Die zweite Krippengruppe würden wir leicht voll bringen“, sagt Faltin. Wie berichtet herrscht in der Gemeinde ein Mangel an Plätzen für die Kleinsten. Pfarrer Martin Kirchbichler steht laut der kommissarischen Leiterin „voll und ganz“ hinter der Erweiterung. Die Kirche würde auch helfen, eine Wohnung für die neuen Mitarbeiter zu finden.

Aktion umweltschonend: Biologisch abbaubare Ballons mit Baumwollschnüren

Die 99 Luftballons sind laut Elternbeirat zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Die Postkarten wurden mit Baumwollschnüren befestigt. Zum teuren Edelgas Helium gibt es keine Alternativen. TANJA LÜHR

