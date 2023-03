Drei weitere Solarparks für Münsing? Gemeinderat trifft erste Entscheidung

Mit mehreren Plänen für Solarparks befasst sich aktuell die Gemeinde Münsing. Die Projekte waren Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. © Plettenberg

Bekommt Münsing in naher Zukunft noch weitere Photovoltaik-Freiflächenanlagen? Dem Gemeinderat liegen drei weitere Anfragen vor.

Münsing – Es gibt drei weitere Anfragen für Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen in Münsing. Zwei behandelte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, die dritte wurde zurückgestellt. Für eine Fläche kann sich der Gemeinderat vorstellen, einen Bebauungsplan aufzustellen und eine Anlage zuzulassen.

Solarparks in Münsing: Drei neue Anfragen - Diskussion im Gemeinderat

Wie berichtet wird das Gremium für eine Wiese gegenüber der Autobahnausfahrt der A95 in Münsing und für ein Feld nördlich von Degerndorf Bebauungspläne aufstellen, um dort den Bau von PV-Anlagen zu ermöglichen.

Bei den beiden neuen Anfragen handelte es sich um „formlose Anfragen“, also ein erstes Abklopfen der Interessenten, ob die Chance auf eine Genehmigung besteht. Ein Konzept mit Details zur Anlage wäre der nächste Schritt.

Vorstellen kann sich das Gremium bei drei Gegenstimmen ein Solarfeld nördlich von Münsing in Richtung Höhenrain. Auf dem Gelände befindet sich eine Kiesgrube. Der Bebauungsplan, der momentan Kiesabbau vorsieht, müsste entsprechend geändert werden.

Der Bauwerber möchte dort auf 11,93 Hektar Solarmodule errichten. Den meisten Gemeinderäten wäre es jedoch lieber, er würde sich an die Obergrenze von fünf Hektar halten.

Photovoltaik-Anlagen in Münsing: Gemeinderat lehnt zweiten Standort ab

Aus Sicht von Bauamtsleiter Stephan Lanzinger spricht für das Grundstück, dass es über einen Kilometer von der nächsten Wohnbebauung entfernt liegt und wenig einsehbar ist. Gemeinderätin Anja Ruhdorfer (parteifrei, Grüne) wies allerdings auf ein Bodendenkmal in dem Gebiet hin.

Den zweiten Standort lehnte der Rat bei einer Gegenstimme (Anja Ruhdorfer) ab. Er hätte östlich der Weipertshausener Straße, relativ nah am Ortsrand von Münsing, gelegen. Wichtige Sichtbeziehungen würden beeinträchtigt. Direkt an der Straße wünschten sich weder Helge Strauß (CSU) noch Susanne Huber (Freie Wähler) PV-Freiflächenanlagen.

Professor Matthias Richter-Turtur (Grüne) nutzte die Diskussion, um erneut um ein Gesamtkonzept zu bitten, wie es auch der Ostuferschutzverband tut. Die Gemeinde sollte Richter-Turturs Meinung nach erst alle Anfragen sammeln und dann entscheiden, wo Solarparks am verträglichsten wären.

Solarfelder bei Münsing: Grüne bitte um Gesamtkonzept

Man könnte zumindest bei einem Ingenieurbüro erfragen, was ein solches Konzept kosten würde, sagte der Grünen-Rat. Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) entgegnete, eine solche Untersuchung würde über ein Jahr dauern. Das wäre verlorene Zeit für die Energiewende.

Der Antragsteller für die Fläche an der Kiesgrube muss nun ein Fachbüro mit der Planung beauftragen. Vorab ist außerdem eine Anfrage zum möglichen Netzeinspeisepunkt beim Energieversorger zu stellen.

Erst nach Vorliegen eines Planentwurfs und einer visualisierten Darstellung der Anlage in der Landschaft sowie einer Aussage zum Einspeisepunkt kann die Verwaltung einen Aufstellungsbeschluss vorbereiten. Von Tanja Lühr

