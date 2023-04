Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Auf ihrer Fahrt über die Staatsstraße 2065 in Richtung Münsing verlor eine 29-Jährige die Gewalt über ihren Pkw. In der Folge überschlug sich ihr Toyota.

Münsing – Zwei Leichtverletzte und wirtschaftlicher Totalschaden an einem Kleinwagen: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen Abend auf der Staatsstraße 2065 im Gemeindebereich Münsing ereignet hat.

Münsingerin (29) verliert Gewalt über Kleinwagen: Toyota überschlägt sich

Laut Polizei war eine 29 Jahre alte Münsingerin mit ihrem roten Toyota Aygo gegen 17.15 Uhr von Holzhausen kommend unterwegs in Richtung Münsing. In einer lang gezogen Linkskurve kam die Frau mit dem Pkw aufs linke Bankett, so Polizeiobermeister Marco Kasseckert auf Nachfrage unserer Zeitung. Die 29-Jährige verriss vermutlich das Lenkrad und verlor in der Folge die Gewalt über den Kleinwagen. Der Toyota schleuderte auf eine angrenzende Wiese und überschlug sich.

Fahrerin und Beifahrer hatten Glück im Unglück

Die Unfallverursacherin sowie ihr Beifahrer, ein 31 Jahre alter Münsinger, hatten Glück im Unglück: Beide überstanden den Überschlag mit leichten Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide nach der Erstversorgung vorsorglich in umliegende Kliniken.

Der Aygo musste abgeschleppt werden, laut Polizei entstand an dem Pkw Totalschaden. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst des BRK und der Polizei die Freiwillige Feuerwehr Münsing. (cce)

