Premiere: Berittene Polizei schaut in Ambach nach dem Rechten

Um im Erholungsgebiet Ambach einmal auf eine andere Art Präsenz zu zeigen, sind Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen am Mittwoch von zwei Mitgliedern der Reitergruppe unterstützt worden. Es war eine Premiere der besonderen Art.

Ambach – Aufregung kennen „Cappuccino“ und „Vulcano“ nicht. Fast schon gelangweilt schauen sich die beiden Wallache um, betrachten kurz den Starnberger See, ignorieren Kindergeschrei und Radfahrer. Sie sind andere Einsätze gewohnt – vom Fußball-Bundesligaspiel bis hin zur politischen Demonstration. Eher erstaunt hingegen reagieren die Besucher des Erholungsgeländes, als Polizeihauptkommissar Uwe Meixner und Oberkommissar Christian Stöhr an ihnen vorbei reiten. „Vielleicht halten die euch nicht für echt, a bisserl weiter Richtung Ambach wird gerade für ,Hubert ohne Staller‘ gedreht“, meint Wolfratshausens Polizeichef Andreas Czerweny, der das Duo begleitet, mit einem Augenzwinkern. Czerweny hatte angeregt, die Kollegen hoch zu Ross an den Starnberger See zu bitten. „Und es wäre schön, wenn es noch einmal klappen würde.“

Die Reitergruppe zählt offiziell zur „Polizeiinspektion Operative Ergänzungsdienste“ in Rosenheim und ist organisatorisch dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd angeschlossen. Derzeit arbeiten hier sechs Beamte mit fünf Pferden. Mit den Menschen ins Gespräch kommen, sich vor Ort zeigen: Das betrachten die Beamten als eine wichtige Aufgabe. „So ein Pferd ist wie ein Türöffner“, sagt Meixner. „Man kommt sofort in Kontakt, es entwickelt sich sozusagen ein Gespräch über den Gartenzaun.“ Besonders die Kinder werden von den Vierbeinern angelockt. „Für uns“, ergänzt Oberkommissar Stöhr, „ist das gelebte Bürgernähe.“

Das Erholungsgebiet Ambach ist laut Czerweny kein Kriminalitätsschwerpunkt. „Dennoch ist es wichtig, Präsenz zu zeigen“, betont der Erste Polizeihauptkommissar im Gespräch mit unserer Zeitung. „Denn hier treffen alle aufeinander: Radler, Badegäste, Leute, die grillen wollen und Hundebesitzer.“ In unregelmäßigen Abständen gehen die Beamten entlang es Ostufers auf Streife. Gerade bei den Grillern wird darauf geachtet, dass sie trotz der Hitze ihren Rost nicht unter einen Baum stellen. Czerweny: „Da kann schnell etwas brennen, dass hat man dann nicht mehr im Griff.“

Die berittenen Beamten wollen bei Verstößen „nicht gleich die Keule rausholen“, betont Hauptkommissar Meixner. „Oft reicht ein freundlicher Hinweis.“ Die Badegäste selbst zeigen sich von dem Einsatz der Reitergruppe begeistert. „Ach, wie schön“, sagt eine ältere Dame. „Das ist ja umweltfreundlich. Gar kein CO2-Ausstoß.“ Meixner lacht und erwidert: Nun ja, sagen wir fast keiner.“

