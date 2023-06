Kaum noch ein grüner Halm auf der Weide: Bauern müssen wegen Trockenheit jetzt schon zufüttern

Von: Andreas Steppan

Auch in manchen Almgebieten wächst aufgrund der Trockenheit kaum noch Futter fürs Vieh nach. Diese Tiere, die Kurier-Leserin Elisabeth Prommersberger unterhalb von Roß- und Buchstein fotografierte, genießen trotzdem noch ganz entspannt die Aussicht. © Elisabeth Prommersberger

Die Trockenheit bringt für die Landwirtschaft allmählich Probleme mit sich. Auf den Weiden ist das Gras verbrannt, das Vieh findet kaum noch Futter.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wo sonst um diese Jahreszeit Wiesen in saftigem Grün stehen, sieht man nun Flächen mit verbranntem Gras. Woche um Woche zieht ins Land, ohne dass nennenswerter Regen fällt. Die anhaltende Trockenperiode bringt für die Landwirtschaft allmählich Probleme mit sich.

„Das bisschen, was die Kühe noch wegzupfen konnten, ist weg“

Für Biobäuerin Christine Mair aus Münsing ist es eine ungewöhnliche Situation: Der erste Grasschnitt von den Wiesen ist noch gar nicht so lange eingebracht, da muss sie erste Teile davon schon wieder ans Vieh verfüttern. Dabei waren Heu und Silo doch eigentlich als Vorrat für den Winter vorgesehen.

45 Stück Milchvieh halten sie und ihr Mann Nikolaus. „Die Kühe haben eine große Weide vor unserem Stall“, sagt die Bäuerin. „Aber da ist für sie nichts mehr zu holen. Das bisschen, das sie noch wegzupfen konnten, ist weg.“ Deswegen werden die Kühe jetzt im Stall zugefüttert. Und zum Jungvieh, das Tag und Nacht draußen ist, hat Nikolaus Mair gerade die ersten Heuballen gebracht, damit die Tiere nicht hungrig bleiben.

Sorge, dass das Futter nicht mehr für den Winter reicht

In der Vergangenheit hätten sich solche Dürrephasen und ergiebige Grasschnitte später im Jahr meistens ganz gut ausgeglichen, „gerade hier im Voralpenland“, meint Christine Mair. Doch die Sorge bleibt. Aktuell wachse schon mal nichts nach für die zweite Mahd. Und wenn man so früh zufüttern muss, „dann hat man Angst, dass das Futter für den Winter nicht mehr reicht“, sagt sie. Gehe der Vorrat dann tatsächlich zur Neige, „müssen wir zukaufen“. Und das könne dann teuer und schwierig werden. „Deswegen hoffe ich jeden Tag, dass Regen kommt“, sagt Mair, „am besten ein lang anhaltender Landregen, damit der ausgetrocknete Boden überhaupt wieder aufnahmefähig wird“.

Auch für manche Almbauern wird die Lage etwas angespannter. „Ich will die Lage nicht dramatisieren, aber Regen wäre dringend nötig“, sagt Georg Mair, früherer Vorsitzender des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern (AVO). Denn auch in vielen Almgebieten lasse der Futteraufwuchs mittlerweile zu wünschen übrig. „Gerade auf Magerrasenflächen mit wenig Humus wird es spärlich“, sagt der Gaißacher. Es gebe aber zum Beispiel im Bereich Jachenau/Karwendel auch Gebiete, in denen zuletzt Gewitter etwas Erleichterung schufen.

Viehauftrieb wird verschoben oder Vieh in andere Almgebiete umgelenkt

Eine Bewässerung der Flächen sei in den Bergen der Region nicht möglich, so Mair – anders als zum Beispiel in manchen Gegenden Südtirols oder Österreichs, wo dafür Gletscherwasser zur Verfügung stehe. Die Almbauern könnten sich aktuell noch individuell behelfen, indem sie – je nach Möglichkeiten und Gegebenheiten – den Viehauftrieb um eine Woche verschieben oder ihre Tiere zu anderen Flächen umleiten, wo es wegen der Nähe eines Bachs oder Sees ein bisschen grüner ist. Die Gefahr, dass das Vieh auf den Almen nicht mehr genug zu trinken hat, sieht Mair weniger. „Da wurde in den letzten Jahren kontinuierlich vorgebeugt, mit neuen Quellfassungen und indem man mehr Volumen für die Reservehaltung geschaffen hat“, sagt er. Das Wasser aus diesen Speichern stelle man dem Vieh in Tränken und Wannen zur Verfügung.

Erst im Extremfall werde man – sofern eine Alm erschlossen ist – Wasserfässer hinauftransportieren. Bei unerschlossenen Almen müsse man die Tiere im Notfall vorzeitig ins Tal treiben. In manchen Jahren sei es in diesem Fall auch später wieder möglich gewesen, das Vieh erneut aufzutreiben. „Es ist halt mit viel Arbeit verbunden“, sagt Mair.

Nahtloser Übergang in Trockenheit war für Pflanzen Stress

Kein Kopfzerbrechen macht die Trockenheit dem Team von „Biotop Oberland“ in Lenggries, das in seiner Gärtnerei Gemüse anbaut. „Für uns war eher das nasse und kühle Frühjahr problematisch, weil wir die durchweichten Böden nicht bearbeiten konnten“, erklärt Vorstand Nick Fischer. Durch den verspäteten Saisonstart sei die Ernte im Frühjahr magerer ausgefallen – und damit auch der Ernteanteil für die Mitglieder und Genossen.

Der auf die Regenzeit folgende nahtlose Übergang in eine Trockenperiode „war Stress für die Pflanzen“, sagt Fischer. „Gerade den Tomaten in den Gewächshäusern hat das nicht so gut gefallen.“ Doch letztlich könne man in der „Biotop“-Gärtnerei die Pflanzen problemlos bewässern. Und in den tieferen Schichten des schweren, lehmigen Lenggrieser Bodens halte sich das Wasser unter der trockenen Oberfläche noch einigermaßen. „Wenn die Pflanzen gut angewachsen sind und tiefe Wurzeln geschlagen haben, halten sie sich ganz gut.“

Verspätete Apfel-Ernte wegen kühlem Frühjahr

Ähnliches gilt für die Apfelbäume des Obstbauern Martin Jost aus Gaißach. „Wir haben Glück, dass wir hier einen lehmigen Boden haben“, sagt er auf Anfrage. Auch wenn die Wurzeln der Bäume tief genug reichen, um dort an Feuchtigkeit zu kommen, „war der Regen letzte Woche mehr als nötig“, erklärt der Gaißacher.

Der Ernte seiner Elstar-, Jonagold- und Gala-Äpfel blickt er nun optimistisch entgegen. Aufgrund des kalten und nassen Frühjahrs werde es aber voraussichtlich ein bis zwei Wochen später, bis er ernten und seinen Hofladen öffnen kann.

