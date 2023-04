PV-Freiflächenanlage: Münsinger Rat behandelt Einwände

Mit großer Mehrheit hat der Münsinger Gemeinderat den Weg für Photovoltaik (PV)-Freiflächenanlagen geebnet. Es gibt zwei Standorte.

Münsing – Eine soll an der Autobahnausfahrt, östlich der „Tree of Münsing“ genannten Eiche entstehen, eine zweite bei Degerndorf westlich des Feldwegs von Münsing nach Attenkam.

Leitlinien im Mai 2022 verabschiedet

Der Rat behandelte am Dienstag die eingegangenen Einwände im Rahmen der ersten öffentlichen Auslegung. Eine zweite Auslegung schließt sich an. Gegen beide Anlagen äußerte der Ostuferschutzverband (OSV) Bedenken. Der Verein fordert wie berichtet, dass die Gemeinde ein „städtebauliches Gesamtkonzept“ erstellt, bevor sie einzelne Bauanträge genehmigt. Es gibt weitere Voranfragen für ähnliche Anlagen. Die Gemeinde verweist in ihrer Stellungnahme auf ihre im Mai 2022 verabschiedeten Leitlinien zu PV-Freiflächenanlagen, die ein solches Konzept aus ihrer Sicht überflüssig machen. Der OSV moniert außerdem, dass die Wiese, auf der die Anlage bei Degerndorf stehen soll, keine vorbelastete Fläche sei. Laut Leitfaden sollen solche Flächen aber „präferiert“ werden.

Futtermittelbetrieb Agrobs will bei Degerndorf Anlage bauen

Gegen die Anlage bei Degerndorf, die der Futtermittelbetrieb Agrobs bauen und nutzen möchte, spricht für den OSV auch, dass sie zu groß ist. Sie verbrauche mit fünf Hektar ein Fünftel der insgesamt in Münsing für PV-Freiflächenanlagen vorgesehenen Fläche. Bei beiden Solaranlagen, so der OSV, sei keine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Diese werde im Leitfaden jedoch nur „wünschenswert“ genannt, so die Gemeinde.

Ein privater Einwender, der ebenfalls Grundstücke an PV-Anlagen-Investoren zu verpachten hätte, befürchtet, nicht zum Zug zu kommen. Die Gemeinde antwortet, es bestehe die Möglichkeit für weitere Solarparks, da der angestrebte Bedarf nicht ausgeschöpft sei. Eine weiterer privater Bedenkenträger sieht in der Degerndorfer Anlage die Gefahr, dass die Firma Agrobs nach und nach ihren Betrieb erweitern könnte, obwohl der Gemeinderat dem vor einigen Jahren einen Riegel vorgeschoben hatte. Zwischen PV-Anlage und derzeitigen Betriebsgebäuden, so der Bürger, könnten weitere Hallen entstehen – mit allen negativen Konsequenzen wie der Zerstörung des Landschaftsbilds, mehr Lärm und mehr Verkehr. Die Gemeinde weist eine zukünftige, mögliche Erweiterung von Agrobs zwischen Bestand und geplanter PV-Anlage als „sowohl rechtlich als auch betrieblich spekulativ“ zurück.

Vonseiten der Gemeinderäte bestand überwiegend Einverständnis mit den beiden Standorten. Thomas Schurz (CSU) stimmte gegen den Münsinger Standort, weil er dort die Chance für ein Gewerbegebiet sieht. Christine Mair (Grüne) wies auf die Sorge von Bauern hin, dass landwirtschaftliche Flächen, die letztlich der menschlichen Ernährung dienten, immer weniger würden. Nach der Sitzung betonte sie jedoch auch, dass sie weiterhin hinter einem Ausbau von 200 Prozent des Gesamtstromverbrauchs für die Gemeinde Münsing aus erneuerbaren Energien stehe – unter Berücksichtigung des Landschaftsbilds und einer gerechten Verteilung der Anlagen im gesamten Gemeindegebiet. Susanne Huber (Freie Wähler) fragte, ob es vorgesehen sei, Schafe unter den Solarmodulen weiden zu lassen. Eher nicht, so die Antwort von Bauamtsleiter Stephan Lanzinger.

