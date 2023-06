Rekordvolumen in Münsings Haushalt - Gemeinde ist viertgrößter Kreisumlagen-Zahler

Teilen

Im Jahr 2023 rechnet die Gemeinde Münsing mit rund 4,7 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Kämmerer Hubert Kühn stellte dem Münsinger Gemeinderat kürzlich den Haushaltsvorbericht vor. Dieser zeigte: Münsing ist viertgrößter Kreisumlagen-Zahler.

Münsing – Mit 32,5 Millionen Euro wird Münsings Haushalt 2023 ein Rekordvolumen aufweisen. Kämmerer Hubert Kühn stellte den Vorbericht am Dienstag im Gemeinderat vor. Er rechnet heuer mit rund 4,7 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen, „wobei nur die Hälfte davon in unserer Kasse bleibt“. An Einkommenssteuer erwartet er 4,2 Millionen Euro – also ähnlich gute Ergebnisse wie im Vorjahr. Damit wäre Münsing nach den Städten Geretsried, Wolfratshausen und Bad Tölz der viertgrößte Kreisumlagen-Zahler im Landkreis.

Münsing: Mit 32,5 Millionen Euro - Haushalt weist Rekordvolumen auf

Dank der sprudelnden Einnahmen können voraussichtlich 2,4 Millionen Euro vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Auf der Ausgabenseite schlagen im Verwaltungshaushalt die Personalkosten mit 2,4 Millionen Euro kräftig zu Buche. Kühn begründete das mit tariflichen Gehaltssteigerungen und der Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe im kommunalen Heinrich-Obermaier-Kindergarten in Degerndorf.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

In Sachen Investitionen fällt heuer der größte Brocken der insgesamt 22 Millionen Euro für den Bau des Bürgerhauses an, nämlich 9,1 Millionen Euro. „Ob wir ein Darlehen von rund sechs Millionen Euro aufnehmen müssen, wird sich zeigen“, so Kühn. Der Kämmerer schätzt, dass die Rücklagen 2024 so gut wie aufgebraucht sein werden. Heuer werden von den noch zwölf Millionen Euro 6,4 abgezweigt.

Münsing: Vergangene 15 Jahre fast ohne Neuverschuldung - Künftig wird sich das ändern

In den vergangenen 15 Jahren habe Münsing fast ohne Neuverschuldung gelebt, so Kühn. Das werde sich künftig ändern. Angesichts des dahinschmelzenden Polsters schlug auch Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) nachdenkliche Töne an. „Wir müssen den Bereich Krippen, Kindergärten und Grundschul-Ganztagsbetreuung in Angriff nehmen“, sagte er.

Wie berichtet soll das Rathaus nach dem Umzug der Verwaltung ins neue Bürgerhaus Ende diesen Jahres zu einem Haus des Kindes umgestaltet werden. Auch ein Kindergartenneubau in Holzhausen sei angedacht. Zusammen mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Ammerland, dem Neubau eines Hochbehälters in Weidenkam und einem eventuellen Kunstrasenplatz für den Sportverein seien es „viele schöne Aufgaben, die auf uns zukommen“. Unterm Strich, sagte Grasl, könne die Gemeinde aber optimistisch bleiben. Von Tanja Lühr

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.