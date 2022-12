Seit zehn Jahren führt die Communität IHS das Schwesternhaus in Ambach

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Hereinspaziert: (v. li.) Gabriela Grunden, Kyrilla Schweitzer und Heidrun Oberleitner-Reitinger. © Hermsdorf-Hiss

Die Communität IHS führt seit zehn Jahren das Schwesternhaus in Ambach. Einst gehörte das malerische Haus der Bäuerin Agathe Gröber.

Ambach – Viele Geschichten beginnen mit dem berühmten „Es war einmal...“ So auch jene des Schwesternhauses in Ambach, das seit mittlerweile zehn Jahren die Communität IHS, eine anerkannte Gemeinschaft der Erzdiözese München und Freising, betreibt.

Die Geschichte beginnt Anfang der 1920er Jahre. Das malerische Haus an der Seeuferstraße gehörte der Bäuerin Aghate Gröber. „Sie war alleinstehend und machte sich Gedanken um ihr Leben im Alter“, erzählt Dr. Gabriela Grunden, Theologin, Seelsorgerin, geistliche Begleiterin und systemische Coachin. Gröber kannte die „Familienschwestern in München“, eine Gemeinschaft, die sich 1914 gegründet hatte und sich um in Not geratene Arbeiterfamilien kümmerte. Die Bäuerin nahm Kontakt auf. Schnell wurde sie sich mit den Schwestern einig: „Wenn ihr mich im Alter pflegt, dann hinterlasse ich euch das Haus.“

Nach Gröbers Tod wurde das Anwesen in Ambach unter anderem für Erholung suchende Ordensmitglieder genutzt. Die für das Haus verantwortlichen Schwestern Emerita, Jovita und Rosa waren bekannt für ihre Gastfreundschaft und Offenheit gegenüber allen, die hier Ruhe finden wollten. Selbst Pater Rupert Mayer begleitete hier bereits Exerzitien, also geistliche Übungen, die zu einer intensiven Besinnung aber auch zur eigenen Reflexion führen sollten.

Gebet und Meditation

Doch auch die Schwestern wurden älter. Der Orden beratschlagte, wie das Haus weiterzuführen sei, und stieß auf die Communität IHS, die mit dem Verein für „Christliche Spiritualität und ganzheitliche Gesundung“ das Projekt unterstützt. Deren Ziel ist es, Räume zur Verfügung zu stellen und Menschen darin zu helfen, die eigenen inneren Ressourcen wiederzuentdecken. Viele suchen einen Ort, an dem sie Zeit und Ruhe finden, um gute Entscheidungen zu treffen. Durch die Erfahrung in der Natur, Gespräche und spirituelle Begleitung sowie Meditation und Gebet, finden Menschen wieder Mut und entdecken Spuren Gottes im eigenen Leben. Die Communität knüpfte an den Grundgedanken der Familienschwestern an. Seitdem ist das Haus von den unterschiedlichsten Kursteilnehmern – „vom Handwerker bis zum Akademiker“ – immer gut besucht. „Es gibt viele Suchende mit vielen Fragen“, sagt Grunden. „Wir hören zu, begleiten und laden zu Gebet und Meditation ein.“

Vor der Pandemie wurden monatlich Gottesdienste mit anschließendem Kaffee und Kuchen für die Senioren organisiert. „Etwa 15, im Durchschnitt um die 85 Jahre alt, sind immer wieder gerne gekommen, auch um Kontakte zu pflegen“, sagt Kyrilla Schweitzer, Religionspädagogin, Theologin und Exerzitienbegleiterin. Während Corona konnte die Eucharistiefeier nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden.

Frauen führen das Haus und engagieren sich ehrenamtlich

Grunden zog 2012 in das Schwesternhaus am See und lebt hier zusammen mit Schweitzer (66) der Pastoralreferentin, Seelsorgerin, Trauerbegleiterin und systemische Coachin Heidrun Oberleitner-Reitinger sowie der Musikerin und Gymnasiallehrerin Katja Möhle. Gemeinsam führen die Frauen das Haus und engagieren sich ehrenamtlich. „Wir haben uns hier willkommen gefühlt“, sind sie sich einig. „Die Ordensschwestern haben uns den Weg bereitet.“ Allerdings war da noch eine kleine Sprachbarriere zu überwinden. Grunden und Schweitzer kommen aus dem Münsterland und aus Westfalen. „Die ersten bayerischen Sätze“, sagen sie und müssen dabei lachen, „waren ,Mei, bin I miad‘ und ,Hier bin I dahoam‘.“ Und gerade letzteres sind sie in den vergangenen zehn Jahren in Ambach wirklich geworden.

sh

