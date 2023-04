Seniorenwohnstift Ambach: Gemeinde besteht auf Holzbauweise

Streitthema: Auf dem Gelände der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach soll ein Seniorenwohnstift entstehen.

KWA muss umplanen

Das „Kuratorium Wohnen im Alter“ (KWA) muss umplanen. Beim Seniorenwohnstift Ambach besteht die Gemeinde auf Holz. Die Bauweise hatte für Diskussion gesorgt.

Münsing – Das „Kuratorium Wohnen im Alter“ (KWA) muss das Seniorenwohnstift in Ambach umplanen. Wie berichtet wollte das Unternehmen von Holz- auf Ziegelbauweise umstellen. Dem Gemeinderat passte das gar nicht. In einer Videokonferenz einigte man sich nun auf die ursprüngliche Materialwahl.

Gemeinde: „Kuratorium Wohnen im Alter“ (KWA) soll Seniorenwohnstift Ambach in Holzbauweise errichten

Wie Bürgermeister Michael Grasl in einer Pressemitteilung schreibt, nahmen an der Videokonferenz Dritte Bürgermeisterin Regina Reitenhardt, Bauamtsleiter Stephan Lanzinger, er selbst, der Anwalt der Gemeinde, Dr. Gerhard Spieß, sowie KWA-Vertreter teil. In dem Gespräch habe die Gemeinde ihren Standpunkt bekräftigt, auf die vereinbarte Holzbauweise zu bestehen. Grasl: „Es ist aus Sicht der Gemeinde gegenüber der Bürgerschaft und dem Gemeinderat keinesfalls zu vertreten, vom Wettbewerbsergebnis einschließlich der eindrucksvollen Vorstellung des Architekten Matteo Thun von der zugesagten, möglichst ökologischen Bauweise und den vertraglichen Inhalten auch nur einen Millimeter abzurücken. Hier gibt es keinen Spielraum und sicher keine Mehrheit.“

+ Michael Grasl Münsinger Bürgermeister.� © sh/Archiv

Laut Grasl wird das Kuratorium Wohnen im Alter nun prüfen, ob es den laufenden Tekturantrag fristgerecht zurückzieht, da auch Anwalt Spieß die Tektur für nicht genehmigungsfähig hält. Anschließend sollen die Planungen mit Holz fortgesetzt und auch realisiert werden. Der Gemeinderat werde außerdem zu einem Ortstermin an den Simetsbergweg eingeladen, um das historische Waldschlössl im Hinblick auf seine Statik und Bausubstanz zu besichtigen. KWA möchte das Gebäude inmitten der Wohnanlage abreißen und originalgetreu wieder errichten. Der Rathauschef betont, dass entgegen der Vermutung des Ostuferschutzverbands (OSV) die Mehrheit des Gemeinderats nach wie vor hinter dem Projekt stehe – „allerdings so, wie vereinbart“. Positiv gesehen werde, dass der bisherige Abbruch der alten Wiedemann-Klinikruinen nachhaltig erfolge, der Bauschutt durch eine Fachfirma vor Ort gebrochen und auch wieder eingebaut werde. Somit seien Belastungen der Anwohner weitgehend vermieden worden. tal

