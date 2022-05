Seniorenwohnstift: Gemeinderat erklärt Bürgerbegehren für unzulässig

So soll es einmal aussehen: Das Seniorenwohnstift in Ambach wird das Architekturbüro Matteo Thun gestalten. Wie schon die Wiedemann-Klinik sollen sich die Gebäude terrassenartig in das Gelände einfügen. © Visualisierung: Matteo Thin

Der Münsinger Gemeinderat hat das Bürgerbegehren zum Seniorenwohnstift in Ambach nachträglich für unzulässig erklärt. Zwei Räte stimmten dagegen.

Münsing – Bei zwei Gegenstimmen (Christine Mair und Professor Dr. Matthias Richter-Turtur, beide Grüne) hat der Münsinger Gemeinderat das Bürgerbegehren „Seniorenanlage in Ambach kleiner planen“ am Dienstag nachträglich für unzulässig erklärt. Er folgte damit der Empfehlung des Verwaltungsgerichts München. Dadurch ändere sich jedoch nichts an der Zusage der Gemeinde, dass die Wohnanlage des Kuratoriums Wohnen im Alter (KWA) nicht größer werden dürfe als die ehemalige Wiedemann-Klinik, hatte Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) bereits zuvor betont.

Fehler auf beiden Seiten

Ihr Gang vors Verwaltungsgericht hat den Projektgegnern also gar nichts gebracht. Im Gegenteil: Die Richter haben noch einmal genauer hingeschaut und einige Fehler sowohl auf Seiten der Initiatoren des Bürgerbegehrens als auch der Gemeinde entdeckt. Das Gericht hatte unter anderem moniert, dass die Fragestellung des Bürgerbegehrens gegen das sogenannte Täuschungs- und Irreführungsverbot verstoße.

Die Gegner hatten die Quadratmeterzahl 3918 für die alten Wiedemann-Gebäude der Homepage der Gemeinde entnommen. Die Zahl wurde von der Gemeinde jedoch im Nachhinein als falsch bezeichnet. Auch die Behauptung der Gegner, dass die neue Wohnanlage um 24 Prozent größer würde als die Wiedemann-Klinik, stimmt nicht (es wären 22,13 Prozent gewesen). Außerdem, so das Urteil, habe die Formulierung des Begehrens dem Gemeinderat nicht den nötigen „Abwägungsspielraum“ im Bauleitverfahren gelassen.

Christine Mair fragte kritisch nach, warum die Gemeinde die falsche Zahl auf ihrer Homepage nicht früher aus dem Verkehr gezogen habe. Es sei ja nach der Nachberechnung durch den Architekten der Gemeinde und vor dem Beschluss, das Bürgerbegehren anzuerkennen, bekannt gewesen, dass sie nicht stimme. Professor Richter-Turtur meinte ebenfalls: „Man kann doch den Bürgern nicht Täuschung vorwerfen, wenn wir eine falsche Zahl veröffentlichen.“ Er befürchtet, dass jetzt inklusive zulässiger Flächenüberschreitungen bis zu 7200 Quadratmeter in Ambach überbaut werden könnten. Susanne Huber (Freie Wähler) meldete sich genervt zu Wort, die Gegner würden immer nach Fehlern suchen. Es sei jetzt „einfach Zeit, einen Punkt drunter zu setzen“.

tal

