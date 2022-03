Seniorenwohnstift in Ambach: Einen Runden Tisch wird es nicht geben

Teilen

Bauruine: Auf dem Gelände der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach soll das Seniorenwohnstift entstehen. © sas

Es wird doch keinen Runden Tisch mit Rathausvertretern und Kritikern des geplanten Seniorenwohnstifts geben. Die Gemeinde sieht keine Notwendigkeit.

Münsing – Eine Bürgerinitiative rund um den Sänger und Schriftsteller Anatol Regnier hatte neue Berechnungen zur versiegelten Fläche auf dem ehemaligen Wiedemann-Grundstück vorgelegt. Gutachter kommen dabei zu dem Schluss, dass das Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) mehr Fläche bebauen will als die stillgelegte Wiedemann-Klinik verbraucht hat. Daraufhin hat die Gemeinde die Zahlen ihrerseits nochmals überprüfen lassen. Das Ergebnis laut Grasl: Auch bei unterschiedlicher Annahme der Grundflächen werde das Neubauvorhaben insgesamt kleiner als der Bestand, so wie im Bürgerbegehren gefordert.

Bürgermeister sieht keine Veranlassung für einen Runden Tisch

Diese Aussage beziehe sich auf die „ortsplanerische Gesamtwirkung“. Von den Architekten der Gemeinde seien alle Bauwerke abgebildet, die einen Fußabdruck hinterließen und Einfluss zum Beispiel auf die potenzielle Einwohnerzahl im Wohnstift hätten. „Wenn man natürlich den Bestand niedrig rechnet und die Neuplanung möglichst hoch, indem man auch noch einen Teich in die Grundfläche einbezieht, verschiebt sich das Bild“, wirft Grasl den Gegnern vor. „Wir sehen also keine Veranlassung, derart komplexe Berechnungen außerhalb des förmlichen Bebauungsplanverfahrens an Runden Tischen mit Bürgern zu verhandeln, während Fachleute schon nicht zu gleichen Ergebnissen kommen“, so der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Zeitung.

Städtebaulicher Vertrag ist in Arbeit

Das teilte der Bürgermeister dem Gemeinderat auch in einer internen Sitzung mit. Dort wurde außerdem der städtebauliche Vertrag mit KWA vorberaten. Es sei Usus, solch umfangreiche Vertragswerke – über 30 Seiten – nicht öffentlich zu behandeln, erklärt Grasl. Das Papier regelt wichtige Dinge wie das Belegungsrecht für Gemeindebürger, die Einrichtung einer Tagesbetreuung und die Erschließung. Auch verpflichtet sich die Gemeinde in dem Vertrag dazu, dass das Projekt von KWA zeitnah realisiert werden kann. „Niemand will doch eine Baumaßnahme, die sich zehn Jahre hinzieht. Die Holzhauser und Ambacher wollen eine absehbare Zeitschiene und keine Dauerbaustelle“, so Grasl. Deshalb werde in den kommenden Wochen der Bebauungsplan behandelt. Es gebe keinen Grund, diesen gesetzlich festgelegten Schritt noch länger auf Eis zu legen.

tal

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.