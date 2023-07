Spatenstich für Großprojekt: Feuerwehr Ammerland erhält neue Heimat

Griffen selbst zum Spaten: (v.li.) Erich Zengerle, Martin Döhla, Markus Gugl, Michael Grasl, Josef Strobl, Michael Bruckmeir, Josef Lanzinger, Hubert Kühn am Standort des künftigen Feuerwehrhauses in Ammerland. © Hermsdorf-Hiss

Ganze 14 Jahre wartete die Freiwillige Feuerwehr Ammerland darauf, mit dem Bau eines neuen Hauses beginnen zu können. Jetzt macht sich ihre Geduld bezahlt: Am Mittwoch fand der Spatenstich statt.

Münsing – Was lange währt, wird endlich gut. 14 Jahre wartete die Freiwillige Feuerwehr Ammerland darauf, endlich mit dem Bau eines neuen Hauses anfangen zu können. Am Mittwoch wurde der symbolische erste Spatenstich auf dem Grundstück an der Ecke Ammerlander Hauptstraße/Kapellenweg vorgenommen.

Dort entsteht wie berichtet ein rund 30 Meter langes und neun Meter breites, zweigeschossiges Gebäude, in dem neben der Feuerwehr auch der Schützenverein Edelweiß Ammerland mit einem Schießstand unterkommen soll. Ein Stüberl ist als Treffpunkt für alle örtlichen Vereine geplant, eine Garage bekommt das Fahrzeug der „Helfer vor Ort“ der örtlichen Wasserwacht.

Spatenstich für neues Feuerwehrhaus: Stüberl als Treffpunkt für örtliche Vereine geplant

Außerdem wird im Obergeschoss eine Dreizimmerwohnung gebaut. Bereits 2008 hat die Feuerwehr das Grundstück von ihrem Mitglied Reinhard Sailer erworben. Wegen der Hochwassersituation in dem Gebiet hat es so lange gedauert, bis die Baugenehmigung erteilt werden konnte.

Mittlerweile hat die Gemeinde der Feuerwehr das Grundstück abgekauft. Das habe den Hintergrund, dass sie leichter als ein Verein staatliche Fördermittel beantragen könne, erklärte Bürgermeister Michael Grasl. Mit ihm zum Spaten griffen der Münsinger Planer Michael Bruckmeir, der auf einen Entwurf von Feuerwehrmitglied Hans Lanzinger aufgebaut hat, Feuerwehrvereins-Vorsitzender Martin Döhla, Kämmerer Hubert Kühn, Zweiter Bürgermeister Josef Strobl, Schützenmeister Josef Lanzinger und Kreisbrandrat Erich Zengerle.

Laut Bruckmeir liegen die Arbeiten und Ausschreibungen bisher im Zeit- und Kostenrahmen. Insgesamt soll das neue Gebäude 2,3 Millionen Euro kosten. Martin Döhla hofft, dass es Ende Juni 2024 steht. Dann will die Wehr ihr 150-Jähriges von heuer nachfeiern und gleichzeitig das neue Domizil einweihen. Von Tanja Lühr

