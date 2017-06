Sportwagen überschlägt sich - zwei Verletzte

Unfall zwischen St. Heinrich und Seeshaupt

von Volker Ufertinger

An schönen Tagen sieht man am Starnberger See viele schnittige Sportwagen. Einer davon hat sich am Samstag nach einem Fahrfehlers des Lenkers überschlagen. Die Bilanz: Zwei Verletzte, 50.000 Euro Sachschaden.