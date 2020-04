Rauchsäule über Ort: Feuer in 200 Jahre altem Haus - Schadenshöhe ist enorm

In Degerndorf bei Münsing ist am Freitagabend (10. April) ein Brand ausgebrochen.

Großeinsatz mit mehreren Feuerwehren

von Klaus-Maria Mehr

Am Freitagabend kam es in Münsing zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. Beim Eintreffen der Retter stand das Haus bereits in Vollbrand - die Schadenssumme ist enorm.