Starnberger See: Sein Wagemut kommt Kite-Surfer teuer zu stehen

Er wollte in Ambach (Gemeinde Münsing) Wind und Wellen genießen - jetzt liegt ein Kite-Surfer schwer verletzt im Unfallklinikum Murnau.

Ambach – Seine sportlichen Ambitionen bezahlte ein Söckinger am Samstagmittag mit schweren Kopfverletzungen. Der 25-Jährige wollte laut Polizei gegen 13 Uhr im Bereich des Ambacher Erholungsgeländes die stürmische Witterung ausnutzen und mit seinem Sportgerät, einem Kite-Board, den Wind und die Wellen genießen. Doch noch während des ersten Startversuchs am Uferbereich erfasste eine starke Windböe den Lenkdrachen des Söckingers, sodass der Mann rund zehn Meter in die Luft geschleudert wurde – und etwa 50 Meter landeinwärts wieder in die Tiefe stürzte. Das Kite-Bord verfing sich dabei in einer Baumkrone, und der junge Mann prallte mit dem Gesicht gegen den Stamm. Der 25-Jährige erlitt bei dem Sportunfall schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallklinikum Murnau geflogen werden. cce