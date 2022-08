Zähe Angelegenheit: Baustelle in der Ortsmitte bis Herbst – Anlieger haben gespaltene Meinung

Vorsicht Haftkleber: Die Absperrung der Holzhauser Straße an der Hauptstraße © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Erneuerung der Straße zwischen Münsing und Holzhausen zieht sich bis Herbst. Für Geschäfte im Ort hat das deutliche Auswirkungen - nicht alle sind schlecht.

Münsing – Zu einer Dauerbaustelle hat sich die Staatsstraße zwischen Münsing und Holzhausen entwickelt. Seit mittlerweile einem Jahr wird an der Erneuerung der St 2065 gearbeitet. Bis alles fertig ist, wird es November werden. Für Ausflügler, die von der Garmischer Autobahn zum Starnberger See wollen, mag das ein Ärgernis sein. Aber wie sehen es die Einheimischen? Unsere Zeitung hat sich im Ort umgehört.

Zähe Angelegenheit: Straßensperrung zum Starnberger See dauert an - Münsinger erleben Überraschung

Der Concept-Store „Mein lieber Schwan“ von Susanne Platzer liegt an der Münsinger Hauptstraße. So bekommt sie die Vollsperrung im Ortskern hautnah mit. Auf ihr Geschäft hat das deutliche Auswirkungen: „Ein Teil des Klientels fällt durch Baustellen einfach weg“, sagt die Gewerbetreibende und spricht aus Erfahrung. „Es gab schon einmal eine Vollsperrung in der Ortsmitte. Drei Wochen war die Kreuzung zu.“ Das sei für ihr Geschäft „hochgradig schwierig“ gewesen – „als hätte ich die Tür zu meinem Laden abgeschlossen“. Aus Sicht des Einzelhandels, so Platzer, hätte es für die Sperrung „eine günstigere Zeit gegeben“.

Trotz Straßensperrung: Abnahme des Verkehrs bleibt aus

Dass der Verkehr durch die Bauarbeiten insgesamt abgenommen hat, kann die Geschäftsfrau nicht feststellen. „Es kommt immer noch wahnsinnig viel Industrieverkehr durch Münsing.“ Deswegen sieht sie die Baumaßnahme auch mit gemischten Gefühlen: Die Erneuerung der Straße „beschleunigt natürlich auch den Verkehr“, fürchtet Patzer.

Joseph Großmann, der Chef vom Münsinger Altwirt, kann der Sperrung auch Positives abgewinnen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Überraschender Effekt: Gastwirt sieht auch die positive Seite

Direkt an der Abzweigung nach Holzhausen liegt das Gasthaus Altwirt von Joseph Großmann. Er kann der Sperrung durchaus etwas Positives abgewinnen. „Wir haben endlich keine unnötigen Durchfahrten mehr über unseren Hof.“ Zuvor war dies für Großmann ein regelmäßiges Ärgernis: Auf dem Weg zum Starnberger See staute sich an der Ampel direkt vor seiner Tür der Verkehr. Um diese zu umfahren, nahm der eine oder andere „eine Abkürzung von der Hauptstraße über meinen Hof und Parkplatz“. Insgesamt, so hat der Wirt beobachtet, sind in Münsing heuer „ein bisschen weniger Badegäste“ unterwegs als in anderen Sommern. Es sei „etwas ruhiger geworden“. Auf sein Geschäft hätten die Bauarbeiten aber keine Auswirkungen: „Bei uns ist es trotzdem immer voll.“

Andere trifft die Baustelle schwerer: Geschäftsinhaberin kann sich nicht beklagen

Daniela Strathmann, Inhaberin des Geschäfts „Vintage, Living & Flowers“ an der Münsinger Hauptstraße kann sich ebenfalls nicht beklagen. „Meine Kunden behindert die Baustelle nicht.“ Auch sie selbst habe sich schnell mit der Situation arrangiert. Andere seien davon deutlich schwerer betroffen. „Die Leute, die aus Ambach und Holzhausen kommen, schimpfen schon etwas.“

Daniela Strathmann, die Inhaberin des Geschäfts „Vintage, Living & Flowers“ an der Hauptstraße kann nicht klagen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Absperrung ignorieren: Keine gute Idee – Haftkleber auf der Straße

Josef Limm vom technischen Bauamt der Gemeinde schaut öfter auf der Baustelle vorbei. Dabei hat er beobachtet, wie einige Auto- und auch Radfahrer versuchten, die unfertige Straße zu befahren. Das ist keine gute Idee. „Gerade ist Haftkleber auf der Straße. Der muss einige Zeit ruhen.“ Die Leute seien „mit Batz an den Reifen wieder aus der Baustelle rausgefahren“. Inzwischen wurde die Straße auf der ganzen Breite abgeriegelt. Laut Limm wurde bei der Planung versucht, durch enge Absprache mit den Anliegern die Einschränkungen in Grenzen zu halten. Ein Beispiel: Der Inhaber des Ristorante Pinocchio am Hartlweg hat seinen Betriebsurlaub genau in die Zeit gelegt, wenn die Zufahrt zu seinem Lokal gesperrt ist.

Über drei Millionen Euro: Straßenerneuerung dauert bis November

Nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Weilheim wird sich die Gesamtmaßnahme noch bis in den Herbst ziehen. Als Grund für die Verzögerung werden die schlechten Bodenverhältnisse und der damit verbundene höhere Arbeitsaufwand genannt. Ende November soll die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Kosten in Höhe von rund 3,2 Millionen Euro trägt der Freistaat.

Info: Der Verkehr wird über Eurasburg und Beuerberg umgeleitet, die Strecke ist ausgeschildert.

