Straßenbaufirma Holzer veranstaltet „Azubi Aktion Day“ zum Ausprobieren

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Naturtalent: Marina Pfattrisch im Bagger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Um Schulabgängern zu zeigen, welche Berufsausbildungen sie bei der Firma Holzer beginnen können, veranstaltete die Firma einen „Azubi Aktion Day“.

Degerndorf – An verschiedenen Stationen konnten sich die Jugendlichen nicht nur über das Berufsbild informieren, sondern auch selbst Hand anlegen. Doch ehe der Zündschlüssel im Bagger umgedreht wurde, bekam jeder Interessierte die „Rote Karte“ gezeigt. Kathrin Holzer, im Unternehmen zuständig für die Bewerbungen, lachte. „Das sind unsere Laufkarten“, erklärte sie.

Mehr Frauen für Berufe am Bau begeistern

Neben Name, Schule und Ausbildungsstellenwunsch waren hier die einzelnen Stationen gelistet, die es zu besuchen galt. 80 bis 90 Schüler hatten sich für den Aktionstag angemeldet, darunter 25 Mädchen – was Holzer sehr freute. „Zum einen wollen wir mehr Frauen auf dem Bau, zum anderen brauchen wir Azubis – die dann nach ihrer Lehre auch bei uns bleiben“, bekräftigte sie. Derzeit bildet die Firma fünf junge Menschen aus. „Wenn sich jetzt noch zehn bewerben, stellen wir auch zehn ein.“ Und wer vorher ein Praktikum absolvieren will – gerne.

Mit Bagger werden Kegel versetzt

Eine, die sich die Arbeit auf dem Bau gut vorstellen kann, ist die 14-jährige Marina Pfattrisch. Ihre erste Station war das Baggern. „Für Männer ist das ein Kindheitstraum“, frotzelte Albrecht Prögler, der gemeinsam mit Eleana Rucker die Schülerin einwies. Der 50-Jährige erklärte die einzelnen Funktionen. Dann war es soweit: Marina durfte auf dem Fahrersitz Platz nehmen, und schon kurze Zeit später versetzte sie mit dem Baggerarm Verkehrskegel von links nach rechts. Prögler zeigte sich begeistert und deutete auf den vorbeigehenden Chef Peter Holzer. „Bei diesem Mann könntest du gleich den Lehrvertrag unterschreiben.“

Andrang: Viele Jugendlichen nutzten das Angebot. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Rosalie Schmid war bereits eine Station weiter. Mit Hilfe von Vermesser Maximilian Beeh probierte sie einen sogenannten Tachymeter aus. Dieser wird zur präzisen Vermessung eingesetzt. „Eigentlich interessiere ich mich für eine Ausbildung zur Bürokauffrau“, erzählte sie. „Aber ich finde es auch wichtig, zu wissen, was die anderen Kollegen, die mit in der Firma arbeiten, draußen vor Ort machen.“

Als Aushilfe angefangen und geblieben

Gegenüber, wo die riesigen Straßenbaumaschinen geparkt sind, musste man sportlich begabt sein, um die Strecke vom Boden bis zur Fahrerkabine zu erreichen. „Dieser Asphaltfertiger hat 20 Tonnen Leergewicht, und eine Leistung von 126 KW“, zählte Patrick Rex auf. Er arbeitet mit der Maschine. „Im Schnitt werden pro Stunde 500 Tonnen Asphalt verarbeitet.“ Er selbst kam einst als Aushilfe in die Firma – und ist geblieben. Und wie ist das mit der Hitze, wenn man bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem 160 Grad heißen Straßenbelag arbeitet? Rex lachte. „Man gewöhnt sich daran. Oder man stellt sich einfach vor, man sei in Ägypten.“

