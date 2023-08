„War schon immer mein Traum“: SUP-Lehrer schult Anfänger in 90 Minuten - und hat viele Stammkunden

Von: Clara Wildenrath

Teilen

Fachmann auf dem Brett: SUP-Lehrer Heinrich Daik erklärt, wie man die Länge des Paddels richtig einstellt. © Clara Wildenrath

„Damit’s im Sommer läuft“: In einer Serie porträtiert unsere Zeitung Menschen, die dafür sorgen, dass es im Sommer bei uns läuft. Heute: SUP-Lehrer Heinrich „Heiner“ Daik aus Berg.

Münsing – 90 Minuten. Länger braucht es nicht, bis ein Anfänger mit Heiners Hilfe das Stand-up-Paddeln halbwegs sicher beherrscht. „Das ist mein persönlicher Ehrgeiz“, sagt Heinrich Daik, Namensgeber und Inhaber von Heiners SUP-Schule in Ambach. „Nach anderthalb Stunden Kurs bei mir kann man es.“

Alter, Sportlichkeit und Gewicht spielen dabei keine Rolle: „Meine älteste Schülerin war 82, die fülligste wog 160 Kilo.“ Für jeden Anspruch gibt es das passende Brett – besonders große, kippstabile für Unsichere ebenso wie schnelle und wendige für Könner.

SUP-Verleih am Starnberger See: Nachfrage nach Boards momentan schleppend

Im Moment ist die Nachfrage nach seinen Boards, die er in Ambach am Ufer des Starnberger Sees beim Landhotel Huber vermietet, noch etwas schleppend. „Wassertemperatur: 19 Grad“, steht auf der Tafel am Kiosk. „Das finden die meisten ziemlich frisch“, meint der braun gebrannte 62-Jährige mit einem Augenzwinkern. Der wochenlange Regen hat den See abgekühlt.

Daik nutzt den ersten schönen Tag für einen Check-up: Er macht seine Bretter sauber, prüft bei allen aufblasbaren Boards den Luftdruck und schaut, ob irgendwo etwas beschädigt ist. Was die Sicherheit betrifft, ist Daik „sehr penibel“. Deswegen kaufe er für jede Saison neue Boards und vermiete sie nie ohne Sicherheitsleine, die sogenannte Leash. Die verhindert, dass das Brett bei einem Sturz abtreiben kann. Wer nicht sicher schwimmen kann, bekommt außerdem eine Schwimmweste.

Und auch Gäste, die keinen Kurs buchen wollen, erhalten eine kurze Schulung, bevor sie aufs Wasser dürfen. „Ich zeige, wie man die Paddellänge einstellt, wie man das Paddel hält und wie man auf dem Board aufsteht.“ Dadurch ließen sich die gröbsten Fehler vermeiden, und das SUPen mache von Anfang an mehr Spaß. Daik fährt oft auch mit meinem eigenen Board raus und hilft, „wenn ich sehe, dass jemand nicht zurechtkommt“.

Sup-Schule in Amnach: „Das war schon immer mein Traum“

Seit 2019 führt der 62-Jährige seine SUP-Schule. „Das war immer schon mein Traum“, erklärt der passionierte Wassersportler, Tennisspieler und Skifahrer. In seiner Jugend hätte er am liebsten eine Surfstation eröffnet, vor elf Jahren kam er dann zum SUP-Fahren.

Zu Hause ist er im Nachbarort Berg, wo er sich im Vorstand des Tennisclubs und in der Jugendarbeit engagiert. „Zum Geldverdienen habe ich zwischenzeitlich vom Sport in die Gastronomie gewechselt“, sagt er und lacht. Als er die Gelegenheit zu einer „freundschaftlichen Kooperation“ auf dem Hotelgelände bekam, musste er nicht lange überlegen.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Anfangs kamen vor allem Urlauber in die SUP-Schule, inzwischen hat er viele Stammgäste aus der näheren Umgebung und aus München. Mit seiner neuesten Errungenschaft, einem Riesen-Board für bis zu acht Personen, lockt er auch Firmenevents und Geburtstagsfeiern an. Für Romantische gibt es Sonnenuntergangstouren mit anschließendem Candle-Light-Dinner im Hotel. Und wem das SUP-Board zu wacklig ist, der kann den See mit einem Kajak erkunden.

SUP-Schule hat inzwischen viele Stammgäste aus der Umgebung und aus München

„Im Juni sind manchmal von halb neun in der Früh bis halb neun abends alle zehn Boards draußen gewesen“, berichtet der zertifizierte SUP-Lehrer und Breitensporttrainer. Viel Arbeit für einen Ein-Mann-Betrieb – „aber es macht wahnsinnig Spaß“. Dann folgten drei Wochen Totalausfall, „der Horror für mich“. Zum Glück haben die meisten Kunden ihren Termin nicht storniert, berichtet er, sondern verschoben. Auch das Ferienprogramm, das er für Schulkinder anbietet, soll demnächst nachgeholt werden. Jetzt hofft Daik auf einen schönen Restsommer und Herbst.

Und was macht ein SUP-Lehrer im Winter? Da hilft er in seinem alten Job in der Gastronomie aus, sagt er. Wenn die Saison gut läuft, reiche das sogar fast, um die kalte Jahreszeit finanziell zu überbrücken. Während er erzählt, lockt das sonnige Wetter immer wieder potenzielle Kunden herbei.

Daik macht Termine aus, hat für jeden Wunsch ein offenes Ohr und immer einen Scherz auf den Lippen. Dann muss er los. Eine Familie aus Österreich will es wagen und trotz des kalten Wassers sofort aufs Board. CLARA WILDENRATH

Info

Viele Menschen im Landkreis tragen dazu bei, damit’s im Sommer läuft. Unsere Zeitung stellt in loser Reihenfolge einige davon vor. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, jemanden kennen, der mit dafür sorgt, dass es bei uns läuft – schreiben Sie einfach eine E-Mail an: redaktion@isar- loisachbote.de.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.