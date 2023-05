Neue Bootsführer für die Wasserwachten: Theorie und Praxis auf dem Starnberger See

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Rasant: Das Boot der Wasserwacht Ammerland legt während einer schnellen Fahrt an ein anderes fahrendes Boot an. Dieses Manöver gehört zur wasserwachtspezifischen Ausbildung. © Wasserwacht

Wasserwacht-Mitglieder aus ganz Oberbayern lassen sich am Starnberger See in Theorie und Praxis schulen. Es kam zu spektakulären Szenen.

Münsing – Das Boot rast über den Starnberger See, hinter ihm ein Boot der Wasserwacht Ammerland. Der Abstand wird immer geringer. Und noch während beide Fahrzeuge weiter über das Wasser gleiten, legt der „Verfolger“ mit seinem Boot an das fahrende an. Was klingt wie ein Ausschnitt aus einem Film, ist für die zukünftigen Bootsführer der Wasserwacht eine spezifische Fahrübung. „Gerade diese Übung erfordert einen sicheren Umgang mit dem Boot genauso wie Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“, teilt Oliver Jauch, Pressesprecher der Kreiswasserwacht Starnberg mit.

Neue Bootsführer für die Wasserwachten: Theorie und Praxis auf dem Starnberger See

Insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Oberbayern waren an den vergangenen Wochenenden an der Wasserrettungsstation am Schwaiblbach der Wasserwacht Wolfratshausen zu Gast, um sich in den Vorschriften rund um das Fahren von Rettungsbooten schulen zu lassen. Alle hatten bereits zu Lehrgangsbeginn in ihren jeweiligen Ortsgruppen eine hohe Zahl von Fahrstunden absolviert. Während der zwei Lehrgangstage wurde noch einmal eine intensive praktische Ausbildung unter Anleitung von Ausbildern des Bezirksverbands Oberbayern durchgeführt. „Die Teilnehmer müssen genauso die wasserwachtinternen Vorgaben beherrschen, die ebenfalls geprüft wurden“, heißt es in der Mitteilung. Dazu gehöre auch das „Personen-über-Bord“-Manöver oder eben das Anlegen an ein fahrendes Boot.

Stolz: Die Lehrgangsteilnehmer aus Ammerland, Pilsensee, Starnberg und Tutzing zusammen mit ihren Bootsführern, Lehrgangsleiter Ingo Roeske (Wasserwacht Wolfratshausen, 5. v. re.) sowie Martin Wrase (Wasserwacht Tutzing, li.). © Wasserwacht

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Doch bevor der Schlüssel umgedreht wurde, um den Bootsmotor anzulassen, stand im Vorfeld erst einmal die Theorie auf dem Lehrplan. So war das Erlernen der bundesrechtlichen Vorschriften aus der Binnenschifffahrtsstraßenordnung, das sich die Teilnehmer online aneigneten, sehr zeitintensiv. Aber: „Schließlich dürfen sie mit bestandener Prüfung auch den amtlichen Sportbootführerschein binnen ihr Eigen nennen.“

Der Prüfungstag war sehr intensiv. Zwei schriftliche Prüfungen standen auf dem Programm, genau wie die praktische Prüfung. Letztendlich haben 22 Teilnehmer, unter ihnen zehn Mitglieder der Wasserwachten Ammerland, Pilsensee, Starnberg und Tutzing nun die Berechtigung, Einsatzboote der Wasserwacht zu führen. „Die Wasserwachten um den Starnberger See“, so Oliver Jauch, „freuen sich über neue Bootsführer.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.