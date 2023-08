Traktor fährt Schlangenlinien: Betrunkener wird gestoppt - und beißt Polizist

Von: Peter Borchers

Die Polizei kontrollierte am Donnerstag einen betrunkenen Münsinger in seinem Zuhause. © Carsten Rehder/dpa; Jannis Gogolin (Kollage)

Ein stark alkoholisierter Münsinger war am Donnerstagabend mit dem Traktor unterwegs. Polizisten kontrollierten den 38-Jährigen. Doch der leistete erheblichen Widerstand.

Münsing - Ein 38-jähriger Münsinger wurde am Donnerstag gegen 18.15 Uhr dabei beobachtet, wie er mit einem Traktor in Schlangenlinien fuhr. Polizisten kontrollierten den Mann deshalb in seinem Zuhause. Er war stark alkoholisiert und verweigerte die polizeilichen Maßnahmen. Daher wollten ihn die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus mitnehmen.

Münsing: Betrunkener fährt Traktor - und verletzt Polizist

Dabei leistete der 38-Jährige erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten mit einem heftigen Biss in den Unterarm. Letztlich konnten die Beamten dem Mann Handschellen anlegen und ihn zur Blutentnahme bringen.

Gegen den Münsinger erging eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder nach Hause entlassen. peb

